13.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, США, Украина
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«Трамп сбросил нас с Олимпа в самый низ» – экс-глава украинской разведки

США изменили свои намерения и больше не собираются принимать участие в переговорах в «нормандском формате», поручив Киеву самостоятельно решать свои проблемы напрямую с Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп за четыре дня (до переговоров – прим. ред.) заявил, что он готов принимать участие в «нормандском формате», это подтвердил Помпео, по нашим каналам инициировали поддержку снять в мире одну горячую точку. Была мотивация, что Украина – одна из проблем мира, все страны приобщаются к решению этой проблемы и пойдут на то, что Путин вынужден будет идти по этому сценарию, потому что все игроки готовы к такому сценарию.

Второй сценарий был американским, мы там ничего не предлагаем, нет серьезной мотивации, нет чрезвычайно мощного их интереса, и отдают на откуп решение проблемы с Путиным. Трампом было официально заявлено, что мы с Россией один на один будем решать. Мало того, а Путин продолжил, что не просто с Россией, а с боевиками. Туда опустили нас, с такого высокого Олимпа мы сошли вниз», – печально констатировал Муженко.

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