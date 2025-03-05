Трамп сделал ставку на отстранение Зеленского от власти – американист

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Даже извинения Владимира Зеленского за свое поведение в Белом доме не повлияет на решение Дональда Трампа прекратить военные поставки Киеву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американист Малек Дудаков.

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«Трамп уже это решение не изменит, это инструмент давления на Зеленского. И Трамп надеется, я думаю, что это приведет к дестабилизации обстановки на Украине и к ситуации смены власти, где просто Зеленского сметут и придет кто-то более управляемый, с которым уже можно было бы договориться и любые соглашения мирные подписывать», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, приостановка помощи серьезно отразится на боеспособности ВСУ.