Трамп сделал ставку на отстранение Зеленского от власти – американист
Даже извинения Владимира Зеленского за свое поведение в Белом доме не повлияет на решение Дональда Трампа прекратить военные поставки Киеву.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американист Малек Дудаков.
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«Трамп уже это решение не изменит, это инструмент давления на Зеленского. И Трамп надеется, я думаю, что это приведет к дестабилизации обстановки на Украине и к ситуации смены власти, где просто Зеленского сметут и придет кто-то более управляемый, с которым уже можно было бы договориться и любые соглашения мирные подписывать», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».
По его словам, приостановка помощи серьезно отразится на боеспособности ВСУ.
«Я думаю, что уже в ближайшие недели остановка военной помощи скажется очень негативно на состоянии ВСУ и особенно, конечно, на их состоянии морального духа. Поэтому, думаю, весенне-летняя кампания, скорее всего, уже в полной мере будет проходить в условиях, где инициатива находится на стороне армии России. ВСУ придется отступать на многих направлениях, включая курский плацдарм, позиции на Донбассе и так далее», – прогнозирует Дудаков.
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