Внезапно изменившаяся позиция Дональда Трампа по Украине вызвана тем, что поражение бандеровцев уже очевидно.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либеральная журналистка Юлия Латынина, также признанная иноагентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, как сейчас российское стратегическое доминирование, которое обозначилось в последние месяцы, переходит в начало эндшпиля, в стадию истощения Украины…

То, что происходит, явилось результатом событий не столько на фронте, где мало чего происходит, сколько поражения Зеленского в войне городов. Это сокрушительное поражение: он объявил 40-дневную кампанию по принуждению России к миру, после чего оказалось, что у него нет ни баллистических ракет, ни защиты неба над Киевом. То есть непонятно, собственно, чего человек ожидал.

И только после того, как выяснилось, что силы абсолютно неравны, Трамп, который всегда склоняется на сторону силы, понял, что, если он продолжит индексировать этот вексель, то столкнётся со стратегически большими проблемами, чем получит преимуществ.

И только после этого Трамп сказал: «Всё». Фактически Трамп признал стратегическое преимущество России.

В свою очередь, это признание даёт России новое стратегическое преимущество, которое сейчас будет реализовываться», – заявила Латынина.