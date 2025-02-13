Трамп слишком рано сбросил со стола членство Украины в НАТО – Писториус пошёл против США

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Президент США Дональд Трамп отстранил Европу от переговорного процесса, при этом повесив на неё всю ответственность за послевоенную Украину.

Об этом журналистам заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей НАТО в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Путин действительно серьёзно настроен вступить в эти переговоры, а в этом есть сомнения, по крайней мере, по опыту последних трёх лет, то он должен немедленно предпринять действия на поле боя и прекратить разрушать Украину. Для меня ясно и нет никаких сомнений: Европа должна быть вовлечена в переговоры, и, думаю, это очень легко понять, особенно если мы должны играть центральную или ведущую роль в мирном устройстве, как это было сказано вчера. Администрация Трампа уже сейчас, до начала переговоров, публично пошла на уступки в отношении Путина. С моей точки зрения, было бы лучше говорить о возможном членстве Украины в НАТО или о возможных территориальных потерях страны только за столом переговоров, и не снимать это со стола раньше», – возмущался Писториус.