16.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Трамп «сливает» Украину Путину! – паника в Киеве

На украинском ТВ ошарашили – выбирать следующего президента «незалежной» будет глава российского государства Владимир Путин. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-первый замсекретаря Совета безопасности Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, об этом говорит тот факт, что США все меньше внимания уделяет Украины и из Вашингтона идут ясные сигналы того, что решать украинский вопрос будет Россия.

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«Путин определял характер и содержание выборов президента Украины в прошлом. В меньшей степени, но определял… Ясно, что Путин сейчас будет определять судьбу выборов президента Украины в этот период времени. И его влияние будет достаточно большим, поскольку Трамп четко заявил, что передает фактически Украину под политический контроль России.

Потому что еще вчера вице-президенты и госсекретари приезжали в Киев и из Киева летали к Лаврову и Путину в Москву, вели переговоры относительно ситуации на востоке, и санкции относительно России и аннексии Крыма, то сейчас такого представителя официального практически нет, есть работник Института Маккейна, Курт Волкер. Таким образом, Вашингтон вышел из этого переговорного процесса…

Приближаются выборы, и Путин будет стратегическим игроком на этих выборах. Он будет определять, скорее всего, будущего ключевого национального лидера», – заявил Гавриш.