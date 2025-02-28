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Bloomberg пишет о намеченном на сегодня визите Зеленского в Вашингтон – для подписания соглашения с США о доступе к украинским минеральным ресурсам. Материал озаглавлен симптоматично: «Трамп смягчает тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины».

Как указано в публикации, Владимир Зеленский прибудет сегодня в Белый дом утром по времени восточного побережья США с личным призывом к Дональду Трампу «не продавать Украину» в спешке заключения мирного соглашения с Россией. Накануне поездки худшие опасения Киева, похоже, немного развеялись, поскольку американский сделал вид, что забыл, как называл Зеленского «диктатором».

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«Разве я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос», — ответил Трамп на вопрос репортера», — дипломатично ушел Трамп от ответа на вопрос журналиста. «Мы очень хорошо поладим», — добавил он позже, выступая вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Однако более вежливый тон не смог компенсировать отказа Трампа взять на себя обязательство предоставить то, чего хотел Стармер — заверения, что США будут готовы поддержать войска, которые европейские союзники предлагают отправить на Украину, чтобы гарантировать соблюдение Россией любого мирного соглашения», – добавляет Bloomberg.

Агентство напоминает: Украина и ее союзники в Европе считают обещание военного участия США критически важным для предотвращения повторного вторжения России в будущем. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник был в Белом доме и приводил доводы, которые Стармер повторил в четверг. Однако не сумел убедить Трампа. Тот по-прежнему считает, что защита Украины – дело самой Европы, ведь Украина – ее сосед, а не США.

Вопрос о гарантиях безопасности для Украины должен обсуждаться после прекращения огня и на это нужно будет согласие России, уточнил Трамп после встречи с британским премьером Стармером.

Президент США сказал, что готов пойти на многое, однако не прибегает к формулировке «гарантии безопасности».

«Мы оказали колоссальное влияние на Россию. Я не хотел бы говорить о второй стадии (подписание мирного соглашения), прежде чем мы окончательно решим все вопросы по первой стадии (прекращение огня). Необходимо, чтобы Россия согласилась на определенные моменты, чтобы Украина прошла на это. Мы прошли большой путь. Надеюсь, нам удастся заключить историческое соглашение» – заключил Трамп.

Также Трамп повторил, что «не хочет платить миллиарды долларов за бессмысленную войну на Украине». Что до завершения конфликта, то оно «произойдет сравнительно быстро или не произойдет вообще».

Европейские чиновники несколько приободрились, узнав, что Зеленский все-таки приедет в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о передаче США большой доли в будущих доходах от украинских полезных ископаемых и других ресурсов в качестве компенсации за поддержку, отмечает Блумберг.

По словам официальных лиц в Киеве, Зеленский надеется использовать соглашение по полезным ископаемым в качестве отправной точки для более широких дискуссий о гарантиях безопасности со стороны США.

«Зеленский надеется, что подписание соглашения создаст у Дональда Трампа впечатление, что он заключил сделку и получил плату за поддержку, которую он оказал Украине», — говорит научный сотрудник Совета по международным отношениям Лиана Фикс.

«Если Соединенные Штаты имеют большой экономический интерес в критически важных полезных ископаемых на Украине, то они также заинтересованы в том, чтобы Украина выжила как суверенная страна, а не просто перешла под контроль России… С точки зрения Трампа, который больше бизнесмен, чем военный, это может быть даже лучшей гарантией безопасности, чем членство в НАТО», — сказал Мэтью Кройниг – вице-президент Атлантического совета – еще одной глобалистской организации, связанной с Демпартией США.

Тем временем, глава Минфина США Бессент заверил, что Киев уже одобрил соглашение по передаче активов: