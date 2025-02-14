Трамп соблазняет Кремль фейковой победой над Бандерштадтом. Укро-нацисты боятся, что Путин добьётся настоящей

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 11:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Кремль находится перед выбором – декларативная победа над Бандерштадтом в случае «сделки» с Дональдом Трампом, или же тянуть время, продолжая СВО до неумолимой фактической капитуляции Киева.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кремль находится перед выбором – декларативная победа над Бандерштадтом в случае «сделки» с Дональдом...

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«Всё может быть. Путин действительно хочет провозгласить 9 мая победу над Украиной, более того, он любит такие истории. Но согласится ли он обменять просто заявление на продолжение и дальше уничтожать Украину? На фоне того, что Зеленский не занимается стабилизацией фронта, не занимается объединением общества, раскалывает его невероятными решениями от арестов генералов до санкций на Порошенко, или грязными кампаниями по дискредитации военных и общественных деятелей. Я не уверен.

Понимая все наши слабости и нюансы, Путин будет тянуть время. Потому что он хочет верить, что Украина продержится ещё не больше 6-12 месяцев, а потом? Потом Украина капитулирует. А ещё он надеется, что Европа без США откажется помогать Украине», – вещал Береза.

«Всё это хочет Путин, его желания не должны стать реальностью. Но для этого у нашего президента должны появиться понимание, как это сделать, советники, которые ему в этом могут помочь, и главное, чтобы он вернул главный принцип – без Украины про Украину не говорят. Верю ли я в это? К сожалению, пока не верю»,  – добавил бывший правосек.

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