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«Ресурсная сделка», которую Владимир Зеленский подписал с США, несет опасность для последних украинских олигархов.

Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что и для некоторых представителей нашего олигархического кооператива, когда всплывут детали этих соглашений, их ожидает шоковое открытие. Как и прогнозировалось заокеанский «чужой» доест украинского олигархического «хищника», – сказал Зеленский, перефразируя название американского фильма, который шел в прокате во времена первого Майдана.

Он полагает, что перемены коснутся тех олигархов, которые до этого казались неприкасаемыми.