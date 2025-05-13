Трамп сожрет Ахметова
«Ресурсная сделка», которую Владимир Зеленский подписал с США, несет опасность для последних украинских олигархов.
Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что и для некоторых представителей нашего олигархического кооператива, когда всплывут детали этих соглашений, их ожидает шоковое открытие. Как и прогнозировалось заокеанский «чужой» доест украинского олигархического «хищника», – сказал Зеленский, перефразируя название американского фильма, который шел в прокате во времена первого Майдана.
Он полагает, что перемены коснутся тех олигархов, которые до этого казались неприкасаемыми.
«Все к этому идет. Вопрос только, кто следующий. Коломойский, Живаго – это уже понятно. Боголюбов в минус. Что у нас? Пинчук и Ахметов на очереди», – сказал Золотарев.
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