Трамп сталкивает Россию и Турцию

04.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

Уже несколько недель обсуждается сенсационный анонс президента США Трампа о предстоящем выводе войск из Сирии. Дескать, победа над ИГИЛ была единственной причиной, по которой Америка держала своих солдат в Сирии, «и теперь она достигнута». 24 декабря Трамп подписал соответствующий указ.

Авторитетные издания, вроде Wall Street Journal, Reuters и Bloomberg, распространившие заявление Трампа, добавили, что вывод американских военных из Сирии будет «полным и быстрым».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако, в последний день 2018 года, Трамп опубликовал в Twiiter противоречащее им заявление, сообщив, что уход американцев растянется на 4 месяца.

Это решение Трамп объяснил желанием окончательно добить игиловскую гадину, одновременно обеспечив безопасность союзных ей курдов.

Как бы в подтверждение слов шефа, спикер Госдепа Сара Сандерс отчиталась, что американские военные ещё до начала 2019 года начали покидать Сирию, а представители Госдепа эвакуированы из страны в течение суток.

Reuters, со ссылкой на собственные источники, информирует, что американцы намерены уйти красиво, поставив финальную точку проведением военной операции по зачистке гнезда боевиков ИГИЛ в районе населённого пункта Хаджин, расположенном на восточном берегу Евфрата провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается также, что на полный вывод американских войск потребуется 60–100 дней.

По данным из различных источников, сирийская группировка американцев насчитывает приблизительно 2000 военнослужащих и состоит преимущественно из подразделений сил специальных операций и сотрудников РУМО, усиленных ударными средствами ВВС. Надо полагать, что собственно переброска войск из Сирии займёт минимальное количество времени из заявленных 4-х месяцев.

После того, как Трампом были расставлены все точки над «i», стали возникать версии – зачем американцам на самом деле понадобилось покидать Сирию.

Судя по тому, что главы МИД России и Турции в оперативном режиме договорились о координации между военными представителями после вывода военных США из Сирии, американцы очень рассчитывают на обострение и раскол внутри коалиции Россия – Сирия – Иран – Турция после изменения баланса сил в зоне конфликта.

Ещё конкретнее – в выходе Турции из состава коалиции и прямом столкновении её оккупационного контингента с российскими военными.

Связано это с тем, что, пока российские ВКС и спецназ очищали сирийские населённые пункты от бармалеев, договаривались о прекращении огня и перемирии с более-менее вменяемыми «оппозиционерами», турки потихоньку прибирали к рукам сначала северную, а затем и северо-западную часть провинции Алеппо. И теперь, вместо игиловских боевиков, в этой части Сирии заправляют люди Эрдогана.

Дамаск, в свою очередь, запланировал военную операцию, чтобы вернуть под свой контроль захваченную турками территорию, но российская сторона, обоснованно не желая быть втянутой в военный конфликт ещё и с Турцией, пошла по пути переговоров.

Турецкая сторона также не спешила форсировать военный конфликт с Сирией и Россией одновременно, взялась навести порядок в Идлибе, куда в последнее время стекались недобитые ошмётки игилоидов и нусрачей. Ошмётки эти оставались настолько борзыми, что прямо из Идлиба принялись угрожать войной России и Сирии и даже пообещали совершить рейд возмездия на Дамаск.

В общем, всё шло к тому, что вскоре российские ВКС при поддержке сирийских ВВС начнут ликвидацию всей этой дерзкой бородатой биомассы.

Турция, вдруг испугавшаяся, что в процессе может прилететь и их карманным басмачам из туркоманов, взялась навести порядок в Идлибе и его окрестностях, попросив партнёров по коалиции не проводить военную операцию. Непримиримым было предложено сложить оружие и выйти на политический диалог.

Беда в том, что набившиеся в Идлиб, как селёдки в бочку, бармалеи, были по уши замазаны кровью и договариваться не собирались. Перекрасившиеся нусрачи развязали войну против всех в границах провинции, пока остальные делали глубокомысленный вид, будто находятся в размышлениях.

Однако время шло, протурецкие боевики продолжали размышлять, а в Дамаске всё больше теряли терпение, готовясь к военному вмешательству и восстановлению правительственного контроля над всем Идлибом.

После того, как не удалось поставить под контроль протурецких боевиков провинцию, Эрдогану не оставалось ничего другого, как поддержать дружественный «Национальный фронт освобождения» в борьбе против сирийской Аль-Каиды.

Наиболее яростные сражения происходят на севере и юге Идлиба, но войной в той или иной мере охвачен весь периметр демилитаризованной зоны провинции. Опасность заключается в том, что конфликт всё ближе подходит к территории, находящейся под контролем Дамаска.

Надо думать, что именно на случай возможного обострения прокси-войны Лавров и Чавушоглу договорились о координации между военными. Во всяком случае, Россия и Турция дали чёткий сигнал любителям сталкивать лбами, что не намерены идти на поводу хитрых планов Трампа и, тем более, скатываться в вооружённый конфликт ради геополитических интересов Америки.

Кроме того, как заметил российский постпред в ООН Василий Небензя, уход американцев из Сирии моментально решит ряд гуманитарных вопросов. Например, разрядит критическую обстановку вокруг лагеря беженцев «Рукбан», созданную американскими интервентами, препятствующими доставке гуманитарных грузов и медицинской помощи со стороны законного правительства Сирии. Не говоря уже о восстановлении международно-правовой законности и суверенитета истерзанной длительной войной Сирийской Арабской Республики.