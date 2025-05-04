Трамп становится Байденом – британский аналитик

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«Ресурсная сделка», которую президент США Дональд Трамп заключил с утратившим легитимность президентом Украины, – лишь отвлечение внимания.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что соглашение по минералам – это отвлекающий маневр, потому что оно ничего не меняет. Как бы то ни было, оно не вступит в силу, пока на Украине не наступит мир. А мир на Украине, похоже, уходит», – сказал Меркурис.

Он считает, что Трамп совершил ошибку, когда принял «мирный план» своего спецпосланника Кита Келлога, придерживающегося традиционных взглядов в Вашингтоне. Этот план ожидаемо не приняли, ни на Украине, ни в Европе, ни в России.

«Сейчас Путин сказал «нет», и вся дипломатическая стратегия, которую Трамп принял, когда пошел на поводу у Келлога, разваливается, и он возвращается к традиционной поддержке Украины. Он только что подписал соглашение о полезных ископаемых, которое объективно невыгодно Украине. Но оно действует только 10 лет, и его можно использовать как предлог для того, что США должны поставлять оружие Украине», – сказал Меркурис.

Он считает, что подобная стратегия ставит президентство Трампа под угрозу. Его «втягивают обратно в эту войну, потому что он боится показаться слабым перед русскими и потерять лицо в Вашингтоне».