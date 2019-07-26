Трамп трижды отказал Зеленскому

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Американцы уже трижды отказали Владимиру Зеленскому в согласовании кандидатуры нового посла Украины в США. Об этом в своем блоге сообщил главный редактор киевского радио «Новое время» Валерий Калныш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский журналист обратил внимание, что пресс-служба Зеленского накануне сообщила о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, в ходе которого последний поздравлял с победой партии «Слуга народа», а в ответ слышал благодарности за санкционное давление на Россию.

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«Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Интересно, обсуждалась ли тема нового посла Украины в США? По имеющейся информации, Вашингтон уже трижды отказал Киеву, предлагавшему свои кандидатуры на место, которое до недавнего времени занимал Валерий Чалый», – написал Калныш.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля уволил с должности посла в США Валерия Чалого, который работал там еще с времен Петра Порошенко.

После этого во время голосования за кандидатов в Верховную Раду на избирательном участке в Вашингтоне Чалый сообщил, что в вопросе визита Зеленского в США есть «некоторые проблемы, которые требует немедленного решения». Однако, о чем именно идет речь, бывший посол не уточнил.

В сообщении по итогам телефонного разговора Трампа и Зеленского говорилось, что визит не отменен, и в ходе него будут обсуждаться «все практические вопросы украинско-американского взаимодействия».

Следует также отметить, что украинское посольство в США фигурирует в скандале вокруг избирательной кампании Дональда Трампа. Известно, что тогда официальный Киев играл на стороне Хиллари Клинтон и, например, передал в Вашингтон компромат на главу избирательного штаба Трампа – политолога Пола Манафорта, некогда работавшего на Виктора Януковича. За неуплату налогов из средств, полученных на Украине, против Манафорта началось уголовное дело, он был вынужден покинуть свой пост у Трампа.

Кроме того, Киев помогал деньгами оппонентам Трампа, напоминал накануне российский президент Владимир Путин. «Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и всё делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям. Здесь ничего такого особенного нет. Пытались создать уже благоприятное о себе мнение у будущего президента. Поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа, всячески поддерживая демократов. Здесь секрета никакого нет, они почти публично действовали», – напомнил Путин.