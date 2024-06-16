Трамп ударит по Китаю, чтобы помочь Украине

Елена Острякова.  
16.06.2024 22:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


Если Дональд Трамп станет президентом США, он не будет так активно помогать Украине деньгами, как это делает администрация Джо Байдена, но нанесет России стратегический удар. Об этом на форуме по безопасности в Черном море и Балканах в Румынии заявил советник президента американского Фонда наследия Джеймс Карафано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Дональд Трамп станет президентом США, он не будет так активно помогать Украине деньгами,...

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«Когда все спрашивают, что США собираются сделать для Украины, они думают, что это происходит внутри Украины. Но самое важное,  что США собираются сделать для Украины, независимо от того, что делает на Украине НАТО, – это то, что мы ударим по китайцам.

Они (команда Трампа, – ред.) будут по-настоящему давить на них, и они собираются ударить по иранцам. И партнерство между Китаем, Россией и Ираном не будет свободным партнерством. Им всем будет гораздо труднее поддерживать и помогать друг другу.

Это окажет на Путина большее давление, чем военная помощь, которую мы оказываем на поле боя», – стращал Карафано.

Он также пообещал, что гипотетическая администрация Трампа выставит на рынок столько газа и нефти, сколько сможет, и это «окажет давление на русских». Американский эксперт заверил собравшихся, что Трамп будет хорошо относиться к НАТО и Украине, однако европейцы должны сами инвестировать в Европу.

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