Трамп угодил в ловушку. Он ничего не может сделать с Путиным – Арестович
Попытки президента США Дональда Трампа с наскока решить украинский кризис, заставив лидеров России и Украины согласиться с его планом, провалились.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп ничего не может сделать с Путиным, продолжающим войну в Украине. Введение каких-то там 500% пошлин на российскую нефть первым не заставит остановиться Путина. И вот здесь есть сигнал – Си Цзиньпин, который едет на трибуну Мавзолея принимать парад Победы. Между прочим, в этом параде будут принимать участие войска, которые воюют против Украины. Если это не большой удар большой холодной мокрой рыбиной по лицу Трампа, то я не знаю, как это квалифицировать. Трамп понадеялся на быстрый проскок, что удастся поломать или уговорить Зеленского, удастся поломать или уговорить Путина. Выяснилось, что ни тот, ни другой не собирается мириться», – сказал Арестович.
Он считает, что Трамп загнал себя в ловушку.
«И результаты этого очень неосторожного захода в воронку для Трампа не преминули себя ждать – Путин вышел из политической изоляции, и любые угрозы со стороны Соединенных Штатов упираются в прямую поддержку Си Цзиньпина. Даже Китая одного хватит, а если уж там посчитать всех остальных лидеров государств, то в принципе 60-40 государств с головой, которые приедут так или иначе сейчас, вернее, в Казани на саммите, они так или иначе достаточны для того, чтобы Россия, даже если просядет, поддерживала экономику в открытом контуре», – добавил экс-советник ОП.
По его словам, дальнейшая война «не будет большой проблемой для Путина».
«Соответственно, диалог между ними идет примерно такой – Путин говорит, он вчера вышел и сказал, мир в Украине обязательно наступит, вопрос, когда и как, на каких условиях. Путин говорит примерно следующее: «Или ты убираешь Зеленского и его 5-6 эффективных менеджеров, или я продолжаю войну». Еще одно условие, скорее всего, это будет денацификация, еще будет демилитаризация, которая заключается в том, что как-то будет ограничена численность вооруженных сил, наступательных вооружений и так далее», – заявил Арестович.
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