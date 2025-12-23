Трамп уйдет к «русской любовнице», – британское ТВ

Анатолий Лапин.  
23.12.2025 10:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 969
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Сюжет дня


В окружении Дональда Трампа идёт борьба групп влияния, есть угроза, что он порвет отношения с Европой и Украиной, а потом сбежит к более привлекательной «русской любовнице».

Такими опасениями в эфире телеканала «SkyNews» поделился британский эксперт-международник Доминик Вагхорн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В окружении Дональда Трампа идёт борьба групп влияния, есть угроза, что он порвет отношения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, идет борьба за влияние на Дональда Трампа, борьба за то, чтобы убедить его в своей правоте. Он управляет своим двором как средневековый король. Ему нравится, когда его приближенные грызутся друг с другом.

Пока что утешает только то, что более радикальные экстремистские взгляды не одержали полной победы. Но напряжение сохраняется.

Оно сохранится и в следующем году, и мы будем наблюдать, как соперничающие группировки пытаются одолеть друг друга, но президент не дает им этого сделать.

Нас ждет еще больше хаоса и непоследовательности. И это, я думаю, не даст ему полностью отказаться от Украины.

Но он по-прежнему очень непредсказуемый президент – его терпение может лопнуть, и тогда он окончательно порвет с Европой, Украиной и сбежит к более соблазнительной, более привлекательной русской любовнице», – стращает Вагхорн.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить