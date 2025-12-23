Трамп уйдет к «русской любовнице», – британское ТВ
В окружении Дональда Трампа идёт борьба групп влияния, есть угроза, что он порвет отношения с Европой и Украиной, а потом сбежит к более привлекательной «русской любовнице».
Такими опасениями в эфире телеканала «SkyNews» поделился британский эксперт-международник Доминик Вагхорн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я думаю, идет борьба за влияние на Дональда Трампа, борьба за то, чтобы убедить его в своей правоте. Он управляет своим двором как средневековый король. Ему нравится, когда его приближенные грызутся друг с другом.
Пока что утешает только то, что более радикальные экстремистские взгляды не одержали полной победы. Но напряжение сохраняется.
Оно сохранится и в следующем году, и мы будем наблюдать, как соперничающие группировки пытаются одолеть друг друга, но президент не дает им этого сделать.
Нас ждет еще больше хаоса и непоследовательности. И это, я думаю, не даст ему полностью отказаться от Украины.
Но он по-прежнему очень непредсказуемый президент – его терпение может лопнуть, и тогда он окончательно порвет с Европой, Украиной и сбежит к более соблазнительной, более привлекательной русской любовнице», – стращает Вагхорн.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: