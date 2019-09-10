Трамп указал на дверь своему главному «ястребу»

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в твиттере.

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“Вчера вечером я проинформировал Джона Болтона, что его услуги в Белом Доме больше не нужны. Я был не согласен со множеством его предложений, как и другие люди в администрации, и потому попросил его об отставке, прошение о которой он мне вручил сегодня утром” – написал Трамп.

По словам Трампа, имя нового советника по национальной безопасности он назовет на следующей неделе.

Пока неясно, с чем именно связано увольнение советника. Белый Дом ещё до сообщения об этом анонсировал на вечер вторника брифинг Болтона, госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина, не сообщив тему брифинга.

Джон Болтон занял должность в Белом Доме в марте 2018 года. Он стал третьим советником Трампа по национальной безопасности – после генерала Майкла Флинна, уволенного спустя несколько недель после вступления в должность из-за скандала с переговорами с послом России, и генерала Герберта Макмастера. Болтон опытный дипломат и чиновник, его называли одним из архитекторов жёсткой политики администрации Трампа по отношению к Ирану. Он неоднократно приезжал в Россию, где по поручению Трампа вёл переговоры с её руководством, включая президента Владимира Путина.

Недавно советник Трампа по национальной безопасности вернулся из поездки по странам Восточной Европы, в ходе которой встретился с лидерами Украины и Белоруссии, а также с главами советов безопасности этих стран и Польши.

“Ничего себе поворот! Хорошая новость для Ирана и некоторая разрядка для ядерной темы. Такого ненавистника договоров об ограничении вооружений, как Болтон, пожалуй, и не найдёшь”, – комментирует отставку Болтона московский политолог Федор Лукьянов в своем паблике “Россия в глобальной политике”.