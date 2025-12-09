Трамп: «Украина проиграла войну. Это уже не демократия. Зеленскому пора на выборы»
Уже нет никакого смысла экономить для собственной страны, чтобы финансировать продолжение заведомо проигрышной бойни на Украине ради продления диктата Зеленского.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью «Politico», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
На вопрос о том, что Трамп тратит на Украину деньги и энергию, американский президент ответил, что «хочет перестать экономить и видеть, как люди убивают».
«Вы думаете, что Украина проиграла эту войну?» – спросила журналистка.
«Ему придётся взяться за дело и начать принимать условия. Это проигрыш? Они потеряли территорию задолго до того моего президентства. Они потеряли целую полосу побережья. Большое побережье. Посмотрите на карты. Я здесь уже 10 месяцев, но если вернуться на 10 месяцев назад, то можно увидеть. Они потеряли всю эту полосу.
Теперь она стала ещё больше. Это более широкая полоса, но они потеряли много земли. И это очень хорошая земля, которую они потеряли. Вы, конечно, не скажете, что это победа. Я могу показать вам карту», – ответил Трамп.
Он добавил, что давно уже пришло время проводить выборы на Украине.
«Время прошло, дела идут не очень хорошо. Думаю, сейчас пришло время провести выборы, а не использовать войну, чтобы не проводить выборы. У украинского народа должен быть выбор. Возможно, Зеленский победит. Я не знаю, кто победит. Давно не было выборов, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия», – подчеркнул Трамп.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: