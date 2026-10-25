Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва дала понять Вашингтону, что готова ограничить свою поддержку Ирана в обмен на аналогичные действия США по отношению к Украине.

Об этом в эфире американского подкаста Eye on Eurasia заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Илларионов обратил внимание, что президент США Дональд Трамп недавно сообщил, что Россия не помогает Ирану или не оказывает помощи в той степени, в которой могла бы. По его словам, это косвенный намек, что эта тема обсуждается лидерами двух стран.

«Вероятно, это всего лишь предположение, но позвольте мне сказать, что Путин просто намекнул, что он мог бы помочь Ирану в гораздо большей степени в борьбе с Соединенными Штатами. Если господин Трамп не хочет, чтобы это произошло, то Трамп должен ему помочь оказать гораздо большее давление на Украину», – говорит Илларионов.

Он добавил, что заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, пообещавшего, что РФ продолжит технологическое сотрудничество с Ираном, прямо противоречит тому, о чем говорит Трамп.

С ним согласился Дэниел Фрид, американский дипломат с многолетним стажем, работавший при семи президентских администрациях США, в настоящее время — старший научный сотрудник Атлантического совета.