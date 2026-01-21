Трамп унизил Макрона: «Он в очках крутой – конечно, 10$ за таблетку»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп на саммите в Давосе выступил с жёсткой критикой финансовой политики своих предшественников.

Он не преминул пройтись и по европейским лидерам и лично по президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Допустим, какая-то таблетка стоит 10 центов в Лондоне, а в Нью-Йорке 130 долларов, или Лос-Анджелесе. И когда я об этом узнал, я сказал: «это плохо». Мне друзья говорят – приезжаем в Лондон, покупаем за копейки любые препараты, потому что Америка субсидировала каждую страну в мире, потому что президенты им позволяли это делать, потому что они это делали. Но теперь я пришёл. Эмманюэль Макрон – я на него смотрел вчера по телевизору, он в таких красивых очках от солнца. Что же, чёрт возьми, произошло? Я на него смотрел. Он крутой. Он платит 10 долларов за таблетку», – неоднозначно «оговорился» Трамп.

Накануне в Давосе выступил французский президент в эпатажных очках и с жалобами на то, что современная Европа оказалась совершенно неконкурентоспособной на фоне США или Китая.