Трамп увидел в Путине равного собеседника

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Президент США Дональд Трамп решил, что с Россией нет смысла разговаривать с позиции силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

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«Классическая схема Трампа — приглашение к диалогу с позиции силы, которую он смело применял против традиционных союзников — была оставлена в стороне. Это может говорить о том, что Трамп видит в Путине равного собеседника и между главами государств присутствует межличностная «химия». Кроме того, Трамп желает побыстрее объявить о своем успехе, то есть об окончании конфликта, что он обещал до прихода к власти, и перейти к чему-то более важному, например сосредоточиться на Китае», – сказал эксперт «Известиям».

Он отмечает, что сейчас проигравшей стороной выглядит Европа.

«Там понимали, но до последнего не хотели признать, что риск возвращения Трампа к власти может привести к возобновлению диалога с Россией, в котором могут не быть учтены интересы ЕС. Собственно, во многом всё так и происходит: за столом переговоров не нашлось места для ЕС, а Трамп и Путин взялись за обсуждение новой архитектуры европейской безопасности, в которой Россия будет иметь слово, и Европе придется это принять», – считает Мелоян.

По словам заведующего лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрия Новикова, ЕС пытается как-то сопротивляться давлению США, которые считают, что за свою безопасность должны платить сами европейцы.