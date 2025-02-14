Трамп увидел в Путине равного собеседника

Олег Кравцов.  
14.02.2025 09:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 216
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп решил, что с Россией нет смысла разговаривать с позиции силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Президент США Дональд Трамп решил, что с Россией нет смысла разговаривать с позиции силы....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Классическая схема Трампа — приглашение к диалогу с позиции силы, которую он смело применял против традиционных союзников — была оставлена в стороне. Это может говорить о том, что Трамп видит в Путине равного собеседника и между главами государств присутствует межличностная «химия».

Кроме того, Трамп желает побыстрее объявить о своем успехе, то есть об окончании конфликта, что он обещал до прихода к власти, и перейти к чему-то более важному, например сосредоточиться на Китае», – сказал эксперт «Известиям».

Он отмечает, что сейчас проигравшей стороной выглядит Европа.

«Там понимали, но до последнего не хотели признать, что риск возвращения Трампа к власти может привести к возобновлению диалога с Россией, в котором могут не быть учтены интересы ЕС. Собственно, во многом всё так и происходит: за столом переговоров не нашлось места для ЕС, а Трамп и Путин взялись за обсуждение новой архитектуры европейской безопасности, в которой Россия будет иметь слово, и Европе придется это принять», – считает Мелоян.

По словам заведующего лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрия Новикова, ЕС пытается как-то сопротивляться давлению США, которые считают, что за свою безопасность должны платить сами европейцы.

«Даже если переговоры сорвутся и придется дальше поддерживать Украину, это будет делаться на европейские деньги. При этом возникает закономерный вопрос: есть ли у стран Евросоюза и Великобритании достаточно ресурсов, чтобы оказывать поддержку Украине в противостоянии с РФ без Соединенных Штатов», – говорит Новиков.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить