Трамп уволил главу крупнейшей спецслужбы США по доносу о нелояльности

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The Washington Post пишет, со ссылкой на собственные источники, о кадровой чистке в одной из структур Разведывательного сообщества США – входящем в состав Минобороны Агентства национальной безопасности.

Последнее занимается радиоэлектронной, научной и технической разведкой, киберразведкой, военной контрразведкой, защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений и является крупнейшим в США разведывательным ведомством – как по количеству военнослужащих и вольнонаёмного гражданского персонала в своем штате, так и по размеру своего бюджета.

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Издание сообщает, что генерала Тимоти Хо уволили с постов директора Агентства национальной безопасности (АНБ) и главы Киберкомандования США. По словам, конфидентов издания, также была освобождена от должности гражданский заместитель генерала в АНБ Венди Нобл. Ее перевели на другую работу в Пентагоне.

Исполняющим обязанности директора Агентства назначен генерал-лейтенант Уильям Хартманн, ранее занимавший должность замглавы Киберкомандования. Его замом стала Шейла Томас — исполнительный директор АНБ. Собеседники издания отметили, что им неизвестны причины этих кадровых решений.

Отмечается, что за увольнение Хо, имеющего 30-летний стаж военной службы, выступала ультраправая активистка Лора Лумер, которая встречалась с Дональдом Трампом 2 апреля. Она призвала избавиться от директора АНБ и других сотрудников Совета национальной безопасности, которых сочла «нелояльными» главе государства, о чем написала пост в бывшем Твиттере.

Лумер заявила The Washington Post, что Хо «выбрал» ныне находязийся в черном списке новой администрации США генерал Марк Милли, работавший при Байдене председателем Объединенного комитета начальников штабов в 2023 году и критиковавший Трампа, называя его «фашистом».

Из-за этого новый министр обороны Пит Хегсет лишил уже ушедшего в отставку генерала личной охраны и допуска к секретной информации. Сам Трамп в прошлом обвинял Милли в госизмене за телефонные разговоры с представителями военного командования Китая в последние недели его первого президентского срока.