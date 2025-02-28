Трамп уже не уверен, что украинская война закончится

Анатолий Лапин.  
28.02.2025 09:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп плодотворно пообщался с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп плодотворно пообщался с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в...

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«Если вы хотите мира, нужно говорить с обеими сторонами. Следующим шагом будет достижение очень реального прекращения огня. Мы надеемся, что это произойдет быстро, потому что каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. В данном случае речь об украинцах и россиянах. Это жестокое поле боя, это плоская равнина, и пуля останавливается только тогда, когда попадает в кого-то. И на этой неделе я видел отчеты и это. Даже не хочу говорить, что там было, но погибли тысячи молодых людей. И мы хотим это остановить. Это бессмысленно.

Этого не должно было случиться. Это заложит основу для долгосрочного мирного соглашения, которое вернет стабильность в Восточную Европу и, надеюсь, гарантирует, что такая ужасная война больше никогда не повторится в Европе или где-либо еще…

Бесчисленное количество школ, больниц, городов и красивых старинных церквей были полностью разрушены. Чтобы положить конец этой череде смертей, я провел несколько исторических переговоров с президентом Путиным, очень успешных, должен сказать. Президент Зеленский и моя команда также неоднократно общались с генеральным секретарем НАТО, и мы очень усердно работаем над тем, чтобы остановить эту войну.

Я думаю, что мы добились большого прогресса, и я думаю, что все движется довольно быстро. И я хочу поблагодарить всех, кто здесь работает над этим. Мы сообщим вам, что произойдет. Либо это произойдёт довольно скоро или вообще не произойдёт… Первый этап — это достижение мира. И мы должны добиться согласия России. Мы должны добиться согласия Украины. И я думаю, что мы это сделаем», – резюмировал Трамп.

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