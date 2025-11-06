Трамп вдарит по Венесуэле «Томагавками» и объявит о «великолепной Победе» – эксперт

Едва ли Дональд Трамп пойдёт на полномасштабное военное вторжение в Венесуэлу, но может нанести ракетные удары.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил политолог Борис Межуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что не будет и вторжения в Венесуэлу. Трамп уже делает шаги назад.

Я помню медийную кампанию, которая предшествовала войне в Ираке: барабаны били, практически все газеты говорили одно и то же. Там очень редко кто мог себе позволить занять какую-то альтернативную точку зрения. Травля всех, кто выступал против интервенции, была страшной.

В истории с Ливией что-то похожее было, выступить с какой-то иной точкой зрения было невозможно.

В истории с Венесуэлой практически вся пресса против этого вторжения. По разным причинам: не подготовлено, не продумано, что у американцев нет [пятой колонны], кроме этой непонятной женщины, которая там скрывается и призывает американцев взять всю венесуэльскую нефть. Всё это выглядит довольно комично», – сказал Межевич.