Трамп вдарит по Венесуэле «Томагавками» и объявит о «великолепной Победе» – эксперт
Едва ли Дональд Трамп пойдёт на полномасштабное военное вторжение в Венесуэлу, но может нанести ракетные удары.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил политолог Борис Межуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что не будет и вторжения в Венесуэлу. Трамп уже делает шаги назад.
Я помню медийную кампанию, которая предшествовала войне в Ираке: барабаны били, практически все газеты говорили одно и то же. Там очень редко кто мог себе позволить занять какую-то альтернативную точку зрения. Травля всех, кто выступал против интервенции, была страшной.
В истории с Ливией что-то похожее было, выступить с какой-то иной точкой зрения было невозможно.
В истории с Венесуэлой практически вся пресса против этого вторжения. По разным причинам: не подготовлено, не продумано, что у американцев нет [пятой колонны], кроме этой непонятной женщины, которая там скрывается и призывает американцев взять всю венесуэльскую нефть. Всё это выглядит довольно комично», – сказал Межевич.
«У них никого там нет, они не удержат там власть, а после ухода американцев страна станет объектом наркокартелей, которые там захватят власть, потому что никого другого там нет.
Короче говоря, все это выглядит авантюрой в духе Трампа, то есть попытаться надавить, попытаться угрожать, сделать так, чтобы Мадуро испугался, убежал, отдал власть кому-то другому, Трамп объявил бы это своей победой, и на этом все кончилось.
Я не очень верю во вторжение. Возможно, какие-то удары будут. Трамп любит символические удары, которые ничем не кончаются. Он это объявляет победой, и на этом всё, собственно, завершается», – добавил он.
