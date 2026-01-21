Трамп ведёт себя в точности как Гитлер перед Второй мировой – историк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США под руководством Трампа ведут себя так же, как Германия перед Втором мировой: разрушают международное право и заключают нереализуемые сделки.

Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 34 по 39 год Германия с кем только ни заключила договоренности. В том числе о ненападении. В 34 году они заключили с Польшей – они там делили Украину. Потом, так сказать, Гитлер начал Вторую мировую войну с нападением на Польшу. Он заключил, выражаясь терминологией Трампа, сделки со всеми. Всем было понятно… «Майн кампф» (запрещён в РФ) вышел раньше. Всем было понятно о его планах еще до того, как нацисты пришли к власти в Германии. Тем не менее, вот этот период, вторая половина 30-х годов, был периодом умиротворения агрессора. Известно, чем эта политика закончилась. В этом отношении исторические аналогии верны, сейчас в общем-то, все то же самое. Германия начинала именно так: с отрицания системы международного права, «несправедливости» Версальско-Вашингтонской системы», – напомнил Багдасарян.