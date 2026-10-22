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Дизельная сделка с американцами означает лишь временное снятие санкций. Россия стратегически остаётся конкурентом для США.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы для США – конкуренты. И в этом плане, конечно, никаких иллюзий быть не должно. Никакие санкции с нас никто снимать не собирается. Просто когда в моменте Трамп понимает, что Россия нужна ему как поставщик, он готов её допустить. Когда Трамп потом вернётся к санкциям, а он это сделает, не надо удивляться», – сказал Симонов.

Он полагает, что дизельная сделка – лишь временный манёвр Трампа.

Ведь США потребляют более 500 тысяч тонн дизеля в сутки, а экспортируют 5,3 миллиона тонн в месяц. На фоне этого российские поставки кажутся незначительными.