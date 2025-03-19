Трамп вернул Зеленскому не всю помощь и разведданные – Кедми

Вадим Москаленко.  
19.03.2025 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Далеко не вся разведывательная информация и военная помощь Киеву, которая поставлялась США, вернулась к состоянию до скандала в Белом доме.

Об этом на канале «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Далеко не вся разведывательная информация и военная помощь Киеву, которая поставлялась США, вернулась к...

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«Когда Зеленский сказал, что готов уже идти на переговоры, Трамп – ну, хорошо, цель достигнута, тогда я возобновляю прекращённые поставки. То есть прекращение – это было давление, чтобы заставить его пойти на переговоры, и это своей цели достигло. Трамп не говорил и не собирался прекратить полностью на данном этапе при этих условиях поставки тех вооружений, которые были, и той разведывательной информации, которая была.

Но, судя по сообщениям, не вся разведывательная информация, которая поставлялась США, вернулась к состоянию до скандала в Вашингтоне. Второе – не все виды вооружений, которые поставлялись, США поставляют. То, что они назвали вооружениями для атаки российской территории, ракеты большего радиуса действия, они не поставляют, и ракеты эти они не поставляют», – сказал Кедми.

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