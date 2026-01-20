Трамп вопреки обещаниям не освободил россиян из экипажа захваченного танкера. Лавров выразил «озабоченность»

Михаил Рябов.  
20.01.2026 14:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 410
 
Дзен, Политика, Россия, США


Власти США, вопреки обещаниям, до сих пор не освободили граждан России из захваченного танкера Marinera, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

О судьбе соотечественников он упомянул после вопроса журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти США, вопреки обещаниям, до сих пор не освободили граждан России из захваченного танкера...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нас заверили в тот же день или на утро, что решение об их освобождении, принято. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется.

Мы ожидаем, что американские коллеги выполнят свое обещание. Но вообще, эта история с захватом танкеров в нарушение норм международного права – в открытом море, по подозрениям, которые не вписываются в критерии задержания судов Конвенции по международному морскому праву, – конечно, вызывает озабоченность», – сказал Лавров.

Он призвал «садиться и договариваться, как вести себя в открытом море, специальных экономических зонах».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить