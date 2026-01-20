Трамп вопреки обещаниям не освободил россиян из экипажа захваченного танкера. Лавров выразил «озабоченность»
Власти США, вопреки обещаниям, до сих пор не освободили граждан России из захваченного танкера Marinera, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
О судьбе соотечественников он упомянул после вопроса журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нас заверили в тот же день или на утро, что решение об их освобождении, принято. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется.
Мы ожидаем, что американские коллеги выполнят свое обещание. Но вообще, эта история с захватом танкеров в нарушение норм международного права – в открытом море, по подозрениям, которые не вписываются в критерии задержания судов Конвенции по международному морскому праву, – конечно, вызывает озабоченность», – сказал Лавров.
Он призвал «садиться и договариваться, как вести себя в открытом море, специальных экономических зонах».
