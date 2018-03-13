13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Трамп впервые в истории США назначил женщину главой ЦРУ
Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.
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Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина.
«Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту», — написал Трамп.
Что касается Хаспел, то ранее она занимала пост первого заместителя директора ЦРУ. Отмечается, что она кадровый сотрудник ведомства с более чем 30-летним стажем.
Напомним, во время предвыборной кампании Трампа все время преследовали обвинения в сексизме и неуважительном отношении к женщинам.
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20:35 13 мартаБоевики “АТО” продолжают “охоту” на сотрудников Донецкой фильтровальной станции
20:16 13 мартаРазведчик ДНР: надежда «поднять» Харьков была до середины лета 2014-го
20:01 13 мартаАваков рвет и мечет: с 15 марта работа МВД Украины будет парализована
19:48 13 мартаСБУ назначила дату допроса Савченко по делу о госперевороте
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18:52 13 мартаУкраина покрывает своих военных преступников, перекладывая вину за обстрелы на ДНР
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18:23 13 мартаВ Раде назвали Украину “страной-пиратом №1” и хотят украинизировать Майкрософт
18:10 13 мартаВ Киеве назвали предложение Собчак о референдуме в Крыму “манипуляцией”
17:50 13 мартаКлимкин пообещал “цивилизованному миру” помочь победить Россию
17:31 13 мартаНа Украине ждут новой перемоги в энергетической войне с Россией
17:15 13 мартаУкраина: бывшие боевики “АТО” сколачивают банды и занимаются рейдерством
17:00 13 мартаНа украинском ТВ Савченко в очередной раз обозвали врагом Украины и «оружием Кремля»
16:45 13 марта«Дело Рубана» нужно Порошенко, чтобы оправдать ввод миротворцев на Донбасс
16:32 13 мартаУкраина бойкотирует кубок мира по биатлону в России и считает, что ее должны поддержать США
16:15 13 мартаГройсман: украинцы будут меньше топить и за четыре года сэкономят 5 миллиардов кубов газа
15:48 13 мартаПолторак пугает литовцев: Россия накапливает войска на границе с Украиной
15:33 13 мартаНа Донбассе высадился украинский пропагандистский десант
15:13 13 мартаНа Украине декоммунизируют День пограничника, чтобы не праздновать его вместе с Россией
15:09 13 мартаГлава украинских униатов неожиданно встал на защиту ЕС от… «Порохотяга»
14:58 13 мартаУкраинский нардеп жалеет, что Украина не вступила в НАТО ещё в 90-х
14:47 13 марта“Буржуйка” проредила ряды ВСУ
14:37 13 мартаГероя Украины заподозрили в бегстве в Россию
14:20 13 мартаУ Яценюка потребовали от ЕС брать пример с Украины и соскакивать с газовой иглы
13:57 13 мартаВ Раде готовятся “скормить врагу” государство
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13:25 13 мартаВ Киеве признали, что “Северный поток-2” будет, несмотря на истерики Порошенко
13:17 13 мартаУкраинские спецслужбы готовят серию провокаций в Крыму – документ
12:59 13 мартаПартия Тимошенко: Порошенко хочет продать транзитную трубу «Газпрому»
12:51 13 мартаВ Донецке не хотят мешать Украине сходить с ума
12:39 13 мартаМИД РФ потребовал от Украины обеспечить безопасное проведение выборов
12:26 13 мартаРубан оказался цветочками – в зраде заподозрена икона майданщиков
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21:36 13 мартаУ Авакова пообещали охранять российские избирательные участки на Украине от нацистов
19:28 13 мартаКлимкин угрожает отобрать шенгенские визы у всех, кто придет на выборы в Крыму
18:38 13 мартаКлимкин обещает добиться осуждения России
18:10 13 мартаВ Киеве назвали предложение Собчак о референдуме в Крыму “манипуляцией”
17:50 13 мартаКлимкин пообещал “цивилизованному миру” помочь победить Россию
17:31 13 мартаНа Украине ждут новой перемоги в энергетической войне с Россией
16:32 13 мартаУкраина бойкотирует кубок мира по биатлону в России и считает, что ее должны поддержать США
15:48 13 мартаПолторак пугает литовцев: Россия накапливает войска на границе с Украиной
12:39 13 мартаМИД РФ потребовал от Украины обеспечить безопасное проведение выборов
11:46 13 мартаБельгийский бизнес заходит с инвестициями в Крым
10:52 13 мартаЗавтра Путин доведет до истерики официальный Киев
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20:57 10 мартаЯрош раскатал губу на Кубань
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18:29 10 мартаПравительство Германии поставило на место посла Украины
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14:50 10 марта«Герой» АТО упал в обморок после перепалки с российским телеведущим в Италии
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