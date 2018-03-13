13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Спецслужбы, США, Украина

Трамп впервые в истории США назначил женщину главой ЦРУ


Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.

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Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина.

«Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту», — написал Трамп.

Что касается Хаспел, то ранее она занимала пост первого заместителя директора ЦРУ. Отмечается, что она кадровый сотрудник ведомства с более чем 30-летним стажем.

Напомним, во время предвыборной кампании Трампа все время преследовали обвинения в сексизме и неуважительном отношении к женщинам.

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