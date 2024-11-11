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Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, сообщает об отчаянной совместной попытке лидеров Франции и Британии Эммануэдя Макрона и Кейра Стармера предпринять «последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США».

По данным газеты переговоры состоятся в Париже, куда Стармер приедет для участия в сегодняшнем праздновании Дня перемирия. В этот день во Франции отмечают подписание в 1918 году Компьенского перемирия, завершившего Первую мировую войну.

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Также оба лидера в «последний раз» попробуют убедить действующего американского лидера Джо Байдена до завершения полномочий снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России и обсудят, как избранный президентом США Дональд Трамп изменит политику США по Украине.

Конфиденты The Telegraph сообщили, что в Лондоне есть надежда на то, что Байден наконец даст одобрение, которого Киев добивался в течение нескольких месяцев в попытке сохранить свое внешнеполитическое наследие.

Высокопоставленный источник в Уайтхолле сказал: «Мы очень заинтересованы в том, чтобы мы могли максимально использовать время до 20 января [когда Трамп станет президентом США], а не просто откладывать все до следующей администрации». Другой источник сообщил, что ожидается, что Байден «откроет краны», передав больше финансовой помощи, причитающейся Киеву за несколько недель до того, как он покинет Белый дом. Опасения по поводу планов Трампа в отношении Украины усилились в минувшие выходные после новостей о том, что Майк Помпео и Никки Хейли, два проукраинских бывших члена кабинета министров в его первой администрации, на этот раз не получат должности в Белом доме. Дональд Трамп-младший, сын избранного президента, сказал, что в администрации его отца нет места «ястребам войны», что является еще одним признаком того, что в политике США грядут резкие изменения в подходе. В субботу в своем посте в Instagram он опубликовал видео, в котором высмеивает президента Украины Владимира Зеленского из-за потери его американского «пособия», когда его отец возвращается в Белый дом. В клипе г-н Зеленский выглядит несчастным рядом с г-ном Трампом с подписью: «От первого лица: вы находитесь в 38 днях от потери своего пособия».

Элбридж Колби, союзник Трампа, которого прочат на работу в Белом доме, также заявил в воскресенье, что Трамп «положит конец войне в Украине» и позаботится о том, чтобы «наши союзники по НАТО активизировались». Избранный президент в четверг в телефонном разговоре с Путиным призвал Россию не эскалировать войну в Украине. Источники также сообщили газете, что г-н Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить «скорое разрешение войны в Украине». Спеат “надываться перед смертью” и политические лоббисты Украины в Вашингтоне. В четверг Белый дом заявил, что продолжит «наращивать» гуманитарную и военную помощь Украине, используя средства, уже одобренные Конгрессом. Байден будет лоббировать Трампа, чтобы он не бросал Украину, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. «У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны уходить из Украины, что уход из Украины означает еще большую нестабильность в Европе», — сказал он. Сэр Кейр пообещал тесно сотрудничать с Трампом, несмотря на то, что министры кабинета, включая министра иностранных дел Дэвида Лэмми и заместителя премьер-министра Анджелу Райнер, критиковали избранного президента в прошлом. Тем не менее, план сэра Кейра может быть расценен Трампом как попытка подорвать внешнюю политику США, что может настроить его против себя и поставить под угрозу отношения еще до того, как он вступит в должность в январе, резюмирует издание.