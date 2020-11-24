«Трамп – всё. Нам – готовиться к худшим временам» – Коротченко

24.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Сменяющая президента США Дональда Трампа администрация Джо Байдена куда более оголтелая в своей русофобии, чем её предшественники.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну что? Трамп – всё. И теперь стая шакалов терзает ослабевшего льва. Дональд уедет на свалку истории, ну а мы будем иметь дело с новой ещё более оголтелой, ещё более русофобски настроенной администрацией Байдена.

Действительно, люди, которые сейчас будут занимать ключевые посты в сфере внешней политики, национальной безопасности, спецслужб, мягко говоря, неровно дышат в сторону России. Мы для них – враг.

С другой стороны, хочу сказать: что Трамп, что Байден – хрен редьки не слаще. Любой американский президент по определению рассматривает РФ как потенциального врага. Нам надо готовиться к худшим временам и не заниматься шапкозакидательством и самоубаюкиванием.

Впереди годы, когда администрация Байдена, которая сейчас берёт полноту власти, будет реализовывать главный принцип – сдерживание, а по возможности и разрушение России», – заявил Коротченко.