Трамп всячески помогает Путину уничтожать Украину – иноагент Илларионов

Президент США Дональд Трамп якобы попал в абсолютную зависимость от Кремля, потому что прекратил поддержку бандеровцев.

Об этом эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп находится в психологической зависимости от Путина. И после встречи в Мар-а-Лаго мы стали свидетелями такой психологической тотальной зависимости Трампа от Путина.

Трамп является руководимым Путиным в каждом слове и действии. И интеллекта Трампа недостаточно даже разобраться в том, где идёт очевидная чушь, когда рассказывает, какой замечательный Путин, потому что не бомбит Запорожскую АЭС», – страдал Илларионов.