Трамп взялся «по-чёрному» шантажировать Россию обвинениями в использовании химоружия – Станкевич
Запад начал обвинять Россию в использовании химического оружия, чтобы заставить Москву согласиться на ничью и выиграть Европе время для подготовки к войне.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Судя по всему, то, что называли медовым месяцем, закончилось. Я имею в виду, что роман с Россией, трамповский, он, видимо, подошел к своему закономерному финалу, если судить по последним заявлениям», – отметил ведущий.
«Это такой стиль трамповской классической сделки – шум, гром, ужас, а потом «ну ладно, я решил тебя помиловать, давай обсудим, как именно это произойдет».
Здесь нам есть над чем задуматься всерьёз. Первое. Трамп задумал выход из украинского военного конфликта. До сих пор США вели прокси-войну против России руками украинцев. И оплачивали эту войну в значительной степени. Сейчас приняли решение, что передают эту роль Европе. Но Европа вопит, что она не готова.
И поэтому Трамп хочет на выходе продавить Россию на сделку, которую он покажет как победу некую промежуточную, и которая даст Европе время и возможность приготовиться к этой роли», – сказал Станкевич.
«Для этого Трамп, что самое опасное, использует черную химическую легенду. Вот сейчас первые залпы раздались, Россию уже обвиняют в использовании химоружия на Украине. Для чего это сделано? Чтобы нажать на Россию предельным шантажом, и на выходе чтобы она согласилась на ничью в идеале, или, по крайней мере, на какие-то умеренные результаты военного конфликта.
Думаю, что не согласимся. Ничья, конечно, сейчас невозможна. Надо было Украине соглашаться почти на ничью в 2022 году в Стамбуле», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: