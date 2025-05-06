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Сайт Белого дома сообщает, что президент США Трамп запретил американское финансирование исследований «опасных» вирусов за границей, в «таких вызывающих обеспокоенность странах, как Китай и Иран». Запрет также касается государств с «недостаточно строгим контролем за исследованиями», говорится в документе.

Как сообщает CNN, указ предоставляет американским исследовательским агентствам право выявлять и прекращать финансирование биологических исследований, способных угрожать «общественному здоровью, общественной безопасности или национальной безопасности США».

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Указ запрещает финансирование зарубежных исследований, которые могут привести к новой пандемии. Отмечается, что меры существенно снизят вероятность инцидентов, связанных с лабораторными исследованиями. В пример приводятся исследования коронавирусов в Китае.

«Указ защищает американцев от несчастных случаев в лабораториях и других инцидентов, связанных с биологической безопасностью, таких как те, которые, вероятно, привели к COVID-19 и “русскому гриппу” 1977 г.», – говорится в сообщении.

Напомним, что по одной из версий, тогда произошла утечка коронавируса из лаборатории в Ухане, где проходили исследования, в том числе, за средства США.

В публикации отмечается, что неясно, насколько широким окажется запрет. Ведь, указ Трампа ограничивает финансирование лишь проектов, где «не осуществляется должный надзор за исследованиями».

Интересно, что тема финансирования Штатами биологических исследований за рубежом неоднократно всплывала в СМИ и становилась обьектом обвинений со стороны РФ и Китая, подозревавших Вашингтон в тайной разработке элементов биологического оружия.

При Байдене США активно отрицали и высмеивали эти обвинения маркируя их как «российскую дезинформацию». Тем не менее, в самих США целый ряд высокопоставленных чиновников поддерживали эту версию.

В частности, недавно нынешняя начальница Национальной разведки США Тулси Габбард признала, что лаборатории по созданию биологического оружия существовали на Украине и финансировались США: