Трамп застрял в диалогах с воображаемым Путиным – Семён Уралов

У администрации Трампа и российского руководства категорически не лепится разговор, поскольку Москве чужда политика дешёвого пиара и медийных «перемог».

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Думаю, что Трамп, начиная со своих «ста дней», разговаривает с воображаемым Путиным, и Зеленский в данном случае у него не вымышленный, а редуцированный, то есть упрощённый. Потому это, собственно, две фигуры, которые не позволяют Трампу сделать «перемогу».

…Ему нужны «перемоги». По-другому не работает эта модель. Для этого нужна была эта пиар-война между Ираном и Израилем, в которой он «перемог» всех. Как в мемах «помирил всех и спит».

А учитывая, что российская сторона не очень идёт прямо на имитацию «перемоги», то есть встречи будут тогда, когда будем о чём-то договариваться, контакты продолжаем – «перемога» не лепится. А в таких случаях, когда было очень много анонсировано в стиле Трампа о том, какие у него личные отношения, как они понимают друг друга – теперь с «перемоги» надо слиться.

А слиться – это значит: те, кого мы мирим, они какие-то не такие… У него нет другого выхода, кроме как общаться с воображаемым Владимиром Путиным», – сказал Уралов.