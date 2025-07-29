Трамп застрял в диалогах с воображаемым Путиным – Семён Уралов

Вадим Москаленко.  
29.07.2025 21:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У администрации Трампа и российского руководства категорически не лепится разговор, поскольку Москве чужда политика дешёвого пиара и медийных «перемог».

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У администрации Трампа и российского руководства категорически не лепится разговор, поскольку Москве чужда политика...

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«Думаю, что Трамп, начиная со своих «ста дней», разговаривает с воображаемым Путиным, и Зеленский в данном случае у него не вымышленный, а редуцированный, то есть упрощённый. Потому это, собственно, две фигуры, которые не позволяют Трампу сделать «перемогу».

…Ему нужны «перемоги». По-другому не работает эта модель. Для этого нужна была эта пиар-война между Ираном и Израилем, в которой он «перемог» всех. Как в мемах «помирил всех и спит».

А учитывая, что российская сторона не очень идёт прямо на имитацию «перемоги», то есть встречи будут тогда, когда будем о чём-то договариваться, контакты продолжаем – «перемога» не лепится. А в таких случаях, когда было очень много анонсировано в стиле Трампа о том, какие у него личные отношения, как они понимают друг друга – теперь с «перемоги» надо слиться.

А слиться – это значит: те, кого мы мирим, они какие-то не такие… У него нет другого выхода, кроме как общаться с воображаемым Владимиром Путиным», – сказал Уралов.

Шелест возразил, что есть вариант у Трампа встретиться с настоящим Путиным, а не общаться с воображаемым.

«Так, а с ним никто встречаться не собирается по украинскому вопросу. Конечно, нет. Американской стороне сказано следующее: это ваши приручённые индейцы Сиу, вы им выдали цилиндры, вы им выдали ружья. Когда вы перестанете поставлять ружья, можем о чём-то говорить. Не перестали поставлять ружья – говорить с вами не о чем», – парировал медиатехнолог.

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