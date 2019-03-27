Трамп заявил, что «все способы допустимы», чтобы заставить Россию «убраться из Венесуэлы»

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Россия должна покинуть Венесуэлу, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, передает корреспондент “ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Reuters.

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«Россия должна убраться», — сказал президент США. На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что США рассматривают прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов как «нежелательную провокацию». «Мы призываем Россию прекратить всю помощь режиму Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо», — сказал он.

О прибытии двух самолетов с российскими военными в Венесуэлу стало известно в воскресенье, 24 марта. Местная газета El Nacional со ссылкой на журналиста Хавьера Майорку сообщала о 99 военнослужащих, которыми командовал генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Позже агентство «РИА Новости» сообщило, что целью визита российских военных в южноамериканскую страну являются консультации по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Собеседник Reuters в правительстве США отметил, что среди переброшенных российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве. В Вашингтоне считают, что в задачи этих военнослужащих входит поддержка режима Мадуро в слежке и охрана правительственной киберинфраструктуры.