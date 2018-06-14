Политнавигатор - Новости России и Украины
14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Крым, Мнение, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, США, Сюжет дня, Украина

Трамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия


Президент США Дональд Трамп заявил лидерам “Большой семерки”, что Крым является российским, так все, кто живет на полуострове, говорят по-русски, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание BuzzFeed News, которое использовало два своих источника в дипломатических кругах для написания материала.

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Отмечается также, что президент США сказал руководителям государств, что “Украина – одно из самых коррумпированных государств мира”, отмечает источник.

Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, то ли они сигнализируют о радикальном изменении сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

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