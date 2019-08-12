Трамп желает одного: чтобы Зеленский отстал и «поладил с Путиным»

12.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина является головной болью для президента США Дональда Трампа, который погружен в свои внутренние проблемы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что у команды «Зе» нет никакого плана по отношению к Донбассу и России.

«Сейчас не до Украины Трампу, он даже не мог вспомнить, кто такой Зеленский.

Важно, что когда он вспомнил, ему подсказали, он сказал, что «он хороший парень, мы договорились с ним встретиться и вообще я думаю, что он сможет поладить с Путиным».

Это что значит в голове у президента Трампа? Это значит, что у него в голове такое: «Висит над шеей у него эта проблема, нерешенная проблема Украины. Хорошо бы, чтобы новый президент решил эту проблему, чтобы снять с меня головную боль, у меня другие дела».

И он поэтому говорит: «Я думаю, что он сможет поладить». А сам Зеленский не так давно говорил, что будет искать компромисс.

Когда он стал президентом, он это уже не повторяет. Он говорит странные вещи, которые я интерпретирую так, что внятной позиции у него до сих пор нет, – у новой команды власти», – заключил Погребинский.