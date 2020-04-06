06.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, США
Просмотров:

Трампа вновь назвали агентом Путина – за «сговор с Кремлём по Косово»




Западные эксперты критикуют президента США Дональда Трампа и его представителя на Баканах Ричарда Гренелла за то, что они поддержали отставку «премьер-министра» Косово Альбина Курти, отказавшегося отменять 100% пошлины на сербские товары.

Об этом пишет ExitNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Курт Бассенер и Бодо Вебер из берлинского аналитического центра Совета по политике демократизации считают, что политика Трампа и Гренелла приводит к падению авторитета Америки на Балканах и углублению раскола между США и ЕС.

Они считают, что американский президент поддерживает идею обмена территориями: сербских анклавов на севере Косово на южные районы Сербии. Они называют это отходом от двадцатилетней американской политики на Балканах.

Еще дальше идет бывший посол США в Болгарии Джеймс У. Пардью. В своей статье в The Hill он выдвигает версию о сделке мажду Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по Балканам.

«Я остаюсь глубоко подозрительным по поводу отношений Трампа с Владимиром Путиным. Я подозреваю – без доказательств – что Путин представил свои просербские взгляды Трампу, подчеркнул, что албанцы-мусульмане, а затем попросил Трампа о помощи в переговорах.

Как и в случае с другими непродуманными назначениями, Трамп сделал своего верного слугу, агрессивного и антагонистичного Гренелла, главным человеком в Косово. Это был большой подарок для Путина, который наслаждается, вызывая проблемы любого рода в Европе. Поддерживать дипломатию Трампа в бывшей Югославии – это все равно, что позволять двухлетнему ребенку играть с зажженной свечой в стоге сена», – негодует Пардью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть