Трампа вывели из себя показания американского дипломата по делу Байдена

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона знала о том, что в военной помощи будет отказано, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в Twitter, комментируя свидетельские показания в Конгрессе временного поверенного в делах США по Украине Уильяма Тейлора.

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“Ни он (Тейлор), ни любой другой свидетель не дали показаний о том, что украинцы знали, что в военной помощи отказывают. Ты не можешь получить услугу за услугу (quid pro quo — ред.) без услуги… Дело ничего не делающих демократов Мертво!” — подчеркнул президент США.

Накануне Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

По его словам, выделение военной помощи Украине зависело от объявления о расследовании дела относительно бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, и что приказ поступил от Дональда Трампа, вопреки утверждению президента США об обратном.

Дипломат во время закрытых слушаний во вторник заявил, что он называл “сумасшествием” ставить предоставление военной помощи Украине в зависимость от расследования махинаций политического соперника Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

Тейлор сказал, что после своего назначения послом в этом году он был встревожен существованием вторичного, “нерегулярного” дипломатического канала, а также тем, что другие официальные лица США заявили, что они пытаются убедить Президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении Байденов. Личный адвокат президента США Руди Джулиани руководил этим планом, утверждал дипломат.

В беседе с послом ЕС Гордоном Сондландом, по словам Тейлора, ему сказали, что президент США заявил, что помощь зависит от публичного объявления, что Украина открывает расследование относительно деловых отношений Хантера Байдена с украинской нефтяной компанией Burisma.

“Во время этого телефонного разговора посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что хочет, чтобы Президент Зеленский публично заявил, что Украина будет вести расследование относительно Burisma и якобы вмешательство Украины в выборы 2016 года”, – сказал Тейлор.

“Посол Сондленд также сказал мне, что теперь он признает, что совершил ошибку, сообщив ранее украинским чиновникам, с которыми он говорил, что встреча в Белом доме с Президентом Зеленским зависит от публичного объявления результатов расследования. На самом деле, посол Сондленд сказал, что “все” зависит от такого объявления, включая помощь в области безопасности. Он заявил, что президент Трамп хочет, чтобы Президент Зеленский был “в публичном ящике”, сделав публичное заявление о приказе о проведении такого расследования”, – сообщил дипломат.

Тейлор пока что является последним из американских чиновников, бросивший вызов приказам Госдепартамента не повиноваться повесткам демократов для дачи показаний по делу импичмента Трампа.

“Это было самое изобличающее свидетельское показание, которое я слышала”, – сказала член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц в интервью газете The Washington Post.

“Он провел очень конкретную прямую линию от президента Трампа к отказу в иностранной помощи и от встречи”, – прокомментировала Вассерман-Шульц показания Тейлора.