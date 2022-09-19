Трампист объявил ничтожными поставки военной помощи США на Украину

Новости Украины

Поставки военной помощи из США на Украину ничтожны по сравнению с тем, какие вливания были в Афганистан. Такими подачками администрация Джо Байдена будто бы пытается поддержать Украину на аппарате жизнеобеспечения и купить у своих американских избирателей голоса.

Об этом на You-Tube канале «Politeka Online» заявил бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, который сочувствует лагерю Дональда Трампа и традиционно критикует Байдена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало известно о том, что Белый дом выделил очередной пакет военной помощи на сумму в 600 миллионов. В новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для Himars, 4 гаубицы и также 36 тысяч снарядов для них», – рассказал ведущий.

«Опять же, есть изучения, расследования, которые говорят, что у Украины на сегодняшний день столько же боевой силы, ударной силы, столько же, сколько и на начале войны. Четыре гаубицы, это, видимо, замещают те гаубицы. Это военная техника, понимаете? Она выходит из строя. И у русских тоже есть чем, они отвечают. Они уничтожают вашу технику тоже и убивают ваших солдат. Так что, 4 гаубицы — это, наверное, замена 4 гаубицам, которые или больше не функционируют, или были разбиты. Погоды они не делают. Это только вас держат на плаву. Вот эти 600 миллионов. Ещё раз напомню, 600 миллионов это два дня в Афганистане. Двадцать лет мы давали Афганистану по 300 миллионов долларов в день. Поэтому, что это 600 миллионов для Украины? Опять же, это ничто. Это очень мало и это опять же, только для боеприпасов, это только для поддерживания того, что в Украине есть. Тогда также Белый дом запросил 47 миллиардов долларов на помощь Украине. Но в эти 47 миллиардов, опять же, входит борьба с ковидом, борьба с обезьяньей оспой, помощь нашим южным штатам, потому что летом у них была катастрофа. То есть, было жарко очень там, что в принципе это каждое лето у нас в южных штатах. Но в этот раз объявил Белый дом, что это стихийное бедствие, и выделяется из этих 47 миллиардов очень много денег на помощь этих штатов», – сказал натовский экс-чиновник.

Он подчеркнул, что из этой суммы на вооружение Украины выделяется только 7 миллиардов.

«Значит, зачем они это сейчас делают? Это он покупает голоса к ноябрю в этих южных штатах. Потому что они обычно республиканские. Поэтому республиканцы проголосуют против этого. В Украине всё начнут кричать, что республиканцы проголосуют против этого. В Украине начнут кричать, что республиканцы козлы и не хотят помогать Украине. Потому что они голосуют против. Это в такие политические игры играют», – рассказал Табах.