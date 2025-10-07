Необходимо продолжать пичкать Украину американским оружием на много миллиардов за европейские деньги.

Об этом на площадке «Атлантического совета» (признан нежелательной организацией в России) заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Иран вёл себя с США и нашими союзниками по принципу ни войны, ни мира. Думаю, именно это сейчас Россия пытается сделать с НАТО – не перейти черту, которая втянет США и наших союзников в войну. Но при этом они пытаются создавать проблемы и представлять ассиметричные угрозы.

Если мы действительно участвуем в гибридной войне, то нам нужно иметь больше возможностей для эскалации, чтобы мы могли играть по тем же правилам. Я просто хочу убедиться, что мы сильны и непобедимы, потому что многие люди думают, что эти вызовы, которые бросает нам Россия, демонстрируют нашу слабость. Это совсем не так, мы справляемся со всеми этими угрозами», – вещал Уитакер.