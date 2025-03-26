Трампу начхать на прежние договоренности и Будапештский меморандум – командир ВСУ

Анатолий Лапин.  
26.03.2025 15:48
  (Мск) , Киев
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Украина может либо стать частью нового миропорядка, который сейчас создается, либо погрязнуть в войне на 300 лет.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может либо стать частью нового миропорядка, который сейчас создается, либо погрязнуть в войне...

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«У нас сейчас создается новая мировая архитектура, новый миропорядок. И мы можем много сказать про то, что было, там «Будапештский меморандум», тем более вы меня знаете, я за «Будапештский меморандум» топил с самого начала. Говорил, что нас кинули, а сейчас я вам скажу другое.

Что бы мы ни говорили про «Будапештский меморандум», чхать на это хотел Трамп. Он считает, что прошлое прошло, он ничего никому не должен. Ну мы можем повозмущаться, что-то там понаписать, он просто скажет все вопросы к демократам. У нас есть два шанса в жизни. Сейчас или стать частью нового миропорядка, или еще 300 лет воевать, но я не знаю, чем все завершится. Я думаю, что мы должны стать частью нового мирового порядка вместе с США», – заявил Ярославский.

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