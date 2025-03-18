Президент США Дональд Трамп реально может признать бывшие территории Украины частью России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

« Если Соединенные Штаты пойдут на признание Крыма территорией России, то это может иметь эффект домино с точки зрения территориальных проблем не только в Европе, но и во многих других регионах мира», – сказал эксперт.

Он напомнил, что во время первой каденции Трамп признал аннексию Западной Сахары Марокко, отметив его «готовность к нестандартным ходам, подрывающим международное право».

«Почему человек, который говорит о возможности присоединения Канады в качестве 51-го штата США или утверждает, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию, не может понять путинской логики с аннексией Крыма? Еще как может. Однако, вполне возможно, что сейчас разговоры о возможном признании Крыма российским являются попыткой достичь сразу двух целей.

Первое — это пряник для России: «Если вы пойдете на прекращение огня, то американская уступчивость по отношению к вашим интересам может зайти так далеко, что вы себе этого даже не представляете. Главное, прекратите огонь на российско-украинском фронте и увидите, какие блестящие перспективы не только экономические, но и политические раскрываются перед вами в период пребывания в Белом доме Дональда Трампа».

А второй эффект — это, разумеется, предупреждение Украине: «Поскорее соглашайтесь на прекращение огня, даже если некоторые его условия вам не понравятся, потому что если вы будете тянуть, то вы не просто не вернете себе контроль над территориями, которые оккупированы Российской Федерацией, но и дождетесь, что разгневанный на вас Дональд Трамп вообще признает эти территории российскими», – заявил Портников.