Президент США Дональд Трамп хочет добиться завершения конфликта на Украине не потому, что переживает за ее судьбу.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью признанному в РФ экстремистом и террористом киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.