Трампу верить нельзя, я не представляю устойчивого мира при нём – Онуфриенко
США по-прежнему заинтересованы сохранять контроль над какой-то частью Украины, и доверять администрации Трампа в ее миротворческих инициативах не стоит.
Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал политолог Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Доверять вообще кому-либо на Западе, да и не только, – это последняя глупость, которую можно совершить. Если мало «Минска 1» и «Минска 2», можно вспомнить, что сам вооружённый переворот в Киеве состоялся после того, как главы МИД Германии, Польши и Франции подписали договор с правительством Януковича, что в обмен на досрочные президентские выборы Майдан разойдется.
Под этим стояли подписи вторых лиц европейских государств, которые, кстати, сейчас активнее всего поддерживают киевскую хунту. И американцы давали 4,5 млрд долларов даже до формальных выборов президентом Порошенко. Не ему конкретно, а киевской хунте, которая захватила власть. Поэтому верить нельзя», – подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что предыдущий президентский срок Трамп начал с поставок оружия киевскому режиму, и сейчас борется за себя и за свои интересы.
«У него есть приоритеты: удавить в экономическом и политическом плане Европу, которая когда-то была сильнейшим конкурентом по объёмам ВВП и разбираться с Китаем. Победить Россию невозможно, в этом он убежден. Но ему интересно сохранить хоть какую-то часть бывшей Украины под контролем именно его сил. Чтобы не наши Вооружённые силы дошли и встретились с Войском польским на границе Западной Украины, чтобы не наши силовые структуры контролировали всю территорию бывшей Украины, а чтобы хоть Правобережье, и если удастся откусить тот же Харьков, контролировалось именно Западом.
Я пока себе не представляю, каким образом мы можем развернуть в свою пользу, получив долгосрочные железобетонные гарантии того, что остающаяся не под нашим контролем территория бывшей Украины не окажется снова очередным клубком», – подытожил Онуфриенко.
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