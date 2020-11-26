Трамвай «Желание»: Русская Одесса не сдерживает ненависть к обнаглевшим «мовнюкам»

26.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Патриотическая общественность опять негодует — в Одессе пассажирку, требующую говорить по-украински, едва не выкинули из трамвая и пригрозили тюрьмой.

На видео, которое гуляет по соцсетям, запечатлена перепалка в знаменитом трамвае номер 5. Знаменитом потому, что его маршрут проходит по знаковым для Одессы местам — Французскому бульвару, названному в честь визита российского императора Николая II во Францию, мимо легендарной Одесской киностудии, а заканчивается в знаменитой Аркадии. Поэтому попадание в уши разного «га» и «гы» в столь священном ареале воспринимается одесситами как особое богохульство. То есть вы прочувствовали атмосферу…

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И тут — как понятно из видео — прямо посреди трамвая некая гражданка преклонного возраста требует от окружающих говорить по-украински. И начинается визгливый спор в духе коммунальной квартиры на повышенных тонах. «Я не хочу на украинском говорить!», — заявляет другая пенсионерка. А та, что свидомая, вопит: «Не хочеш, падло?! Здохнеш, сука такая, до вечора!».

В конфликт вмешивается какой-то мужик, который представляется полицейским: «Бабка, в тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас. Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!». Он также советует ей «не гавкать» — не то, мол, «закрою тебя на зону и посидишь на баланде». Патриотка, в свою очередь, советует «не гавкать» мужику. Однако на остановке «Железнодорожный вокзал» куртуазная беседа заканчивается, по всей видимости потому, что автор видео выходит.

И далее по сценарию: патриотический вой, полиция, пытающаяся идентифицировать личность мужчины — свой они или не свой? Все, как всегда, если «мовный» скандал попадает в интернет. Просто потому, что кому-то делать было нечего, и этот кто-то данную бузу снял. Тогда как на самом деле подобные инциденты давно уже стали повседневной бытовухой, просто ее никто не фиксирует.

Планета Одесса живет, как жила, но периодически на нее поступают сигналы, скажем, с Марса, ставящие перед собой цель доказать, что Земля плоская. То кассиров в магазинах принуждают говорить на мове, то вдруг по школам идет шухер — «Сегодня не говорим по-русски даже на переменах!», потому что комиссия шелудивая из Киева едет, то ЖЭК какой завалящий внезапно не принимает у тебя заявление, потому что не «по мове» написано. И земляне не выдерживают — кидаются на марсиан. Сколько ж можно?! Ведь завтра они могут потребовать ходить вверх ногами со штанами на голове. А это то же самое, что и украинская речь в одесских трамваях.

Недавно я писала, как нацики раздобыли аудиозапись школьного урока, на которой одесская преподавательница кричит на ученицу за то, что та отвечает ей по-украински. Потом правда и извиняется за свой крик, поясняя, что по самое не хочу украинизацией уже достали. Но поздно — националисты мигом добились увольнения учительницы и пообещали лишь два пути конца ее земной жизни — «темный переулок» и «гиляка».

Жечь, бомбить, ломать жизни — вот то, что сопутствует украинизации. Так стоит ли удивляться агрессивной реакции на агрессора?..

Помните — кто родился на территории советской Украины — как в детстве мы прикалывались над дедом Панасом, который сидел в украинском телевизоре (это к вопросу, как «знищувалося усе українське»). А в студенчестве подшучивали над украинским филфаком. Тогда это был такой себе городской снобизм по отношению к деревенской дремучести. С возрастом это проходило, потому что если деревня хотела сажать буряки по месту прописки и балакать на каком-то своем неграмотно, как ей нравится, то пожалуйста! Буряки, главное, собирай вовремя.

А вот прибывшие в город — дело другое, тут нужно соответствовать. И они учились, становились врачами, преподавателями, инженерами, шли в науку, соответственно, перенимая ее язык — русский, язык международного общения, язык цивилизации. Так вот ключевое здесь «прикалывались» и «шутили». Над «мовнюками» раньше. А теперь ненавидят. На подкорке уже, как ветераны, вскакивающие посреди ночи от того, что им приснилась немецкая речь. Ибо заслужили.

А «мовнюки» как, собственно, хотели? В Одессе. После 2 мая. После сожженых под крики «Слава Украине!» людей?..