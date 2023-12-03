Трансфер по-киевски: как будут «сносить» Зеленского и причем тут «заморозка» войны

В связи с обострением украинской внутриполитической грызни все больше наблюдателей строят различные версии того, каким образом Киеву и его внешним спонсорам удастся выйти из этого политического клинча. Выдвигаются разные версии – от маловероятного военного переворота до чуть более реалистичного, но пока что тоже не слишком вытанцовывающегося сценария процедурной пересменки путем выборов, которые Банковая пытается заблокировать всеми возможными способами.

В киевских кулуарах довольно расхожа идея трансфера власти от Зе к неформальному дуумвирату, в котором главком ВСУ Залужный будет играть роль силового гаранта, но ключевую роль должна сыграть Рада во главе с ее спикером Стефанчуком или же – в случае отказа последнего от курса на заморозку – опальный экс-спикер Дмитрий Разумков, как единственный в нынешнем укрополитикуме человек с низким антирейтингом, не завязанный на неоправданные милитаристские сверхожидания.

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Как следствие – с нулевой вероятностью стать жертвой вызванной этими несбывшимися надеждами фрустрацией общества и с куда большими шансами стать снова спикером Рады и по совместительству – и. о президента. Повторив сценарий, обкатанный еще в 2014 году с Турчиновым в главной роли.

Устойчивость такой переходной властной конструкции должно придать формирование «правительства национального единства» из большинства фракций нынешней Рады и присоединение к этому тандему Кличко, за которым стоят местные элиты в регионах, а также Порошенко, контролирующего немалую часть правой оппозиции. Правда это или нет – сказать сложно. Но именно об этом бают в коридорах и кулуарах.

Насколько такой сценарий осуществим – вопрос пока что без внятного ответа. Он выглядит скроенным наспех и шитым белыми нитками. Слишком многое упирается в пока что непонятную степень личной лояльности нынешнего главы ВР Стефанчука к Зеленскому, также неясна степень влияния спикера на депутатов из правящего монобольшинства.

Нет, Стефанчук, безусловно, имеет свою клиентелу среди депутатов, но вот пойдут ли за ним остальные «слуги» и что потребуют взамен за такое переобувание в полете, и главное – не рассыплется ли эта хитроумная комбинация на самом старте, закончившись для ее участников уголовными делами от СБУ и ГБР – это лишь самые очевидные узкие места рассматриваемого плана.

В общем, план так себе. Но сам факт наличия подобных настроений на Печерских холмах достаточно красноречив. Косвенным подтверждением того, что какие-то такие идеи все же бродят в головах киевских вождей может служить недавний вброс о том, что якобы Зе готов сдать назад в вопросе выборов, при условии, что на них не пойдет Залужный. Дело в том, что описанная выше схема трансфера, как и аналогичная ей образца 2014 года предполагает, что временный сменщик Зеленского в статусе и.о. сам на выборы не пойдет, оставаясь лишь местоблюстителем, греющим кресло для нового легитимного начальника всея Украины. А вот у остальных игроков руки насчет личного участия в гонке развязаны.

Другое дело, что станет ли таким начальником Залужный – тоже не факт. Западу он нужнее в качестве находящегося над схваткой гаранта, контролирующего армию и отсутствие с ее стороны сюрпризов, то есть, выполнение условий по остановке боевых действий с Россией, если такую сделку с московскими все же удастся финализировать. Хотя это не означает, что в Киеве нет желающих досрочно похоронить еще не начавшуюся политическую карьеру главкома.

На такие выводы, в частности, наводит свежий вброс от службы «Рейтинг». Якобы уровень доверия к Залужному уже выше, чем к Зеленскому. У главкома по этим данным якобы 82%, а у начальника Банковой 72%.. Все эти фантастические цифры больше похожи на попытку подстроить Залужному фальстарт, насильно выпихнув его в публичное политическое поле, где он со своими рейтингами быстро сгорит под перекрестным огнем конкурентов.

При этом вся описанная схема с трансфером в Киеве пока что выглядит дележкой шкуры неубитого медведя, простите, Зеленского, и имеет смысл исключительно в контексте предполагаемой заморозки и идущих сейчас в тени консультаций с Москвой по этому вопросу. Недаром на Западе намекают на такие «тайные переговоры», хотя в Москве их и отрицают. И речь не только о свежей статье Херша, по версии которого именно Залужный, а не Зеленский, якобы является стороной переговоров с российским начгенштаба Герасимовым, но и о вбросах про конфиденциальную декабрьскую встречу главы СВР Нарышкина с директором ЦРУ Бернсом в одной из нейтральных стран.

Грубо говоря, не будет у всех этих переговоров положительного результата – не будет и сноса Зе с последующими выборами. Западу нет никакого смысла сносить своего же ставленника посреди войны без гарантий невмешательства от России. Такая гарантия – это согласие на заморозку, а значит, и отказ от любых планов масштабного русского контрнаступления.

Взаимосвязь этих двух формально идущих в разных плоскостях процессов, тем не менее, очевидна. Не получив гарантий от Москвы, никто на Западе не рискнет устраивать шапито со сносом Зе и намеренно расшатывать и без того хрупкую конструкцию режима в Киеве. Так что не исключено, что разговоры о пересменке на Украине закончатся в тот же момент, когда и если станет понятно, что Москва не откликается на текущие посулы Запада. Отыграть все назад будет тем проще, чем меньше ритуальных телодвижений «для масс» придется делать участникам.

Ведь все то, о чем мы тут говорим – это перемигивания в герметичном пространстве политикума, практически не выходящие на широкую публику. Посполитым же полагается знать, что выборов до конца войны не будет и точка. Зеленский с Даниловым сказали, а в Раде дружно кивнули в ответ. Какой вам еще демократии не хватает?