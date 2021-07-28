Трансгендеры на Олимпиаде. Что дальше, дивный новый мир?

28.07.2021

Вот мы и дождались, мужчины и женщины, мальчики и девочки. Или как правильно вас называть? Люди первого пола и люди второго пола? Но звучит, согласитесь, как-то не очень. Будто люди первого и люди второго сорта. А ведь название какое-никакое стоило бы придумать. Ведь фашизм толерантности, 666-мильными шагами сотрясая, шагает по планете.

Вот и Олимпиада в данной дури отметилась. Впервые в истории олимпийского движения – плачь, Пьер де Кубертен, плачь и ворочайся! – в качестве спортсмена нарисовался трансгендер. А именно: тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард раньше была мужчиной, но теперь выступает, угу, среди женщин.

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Когда-то он – в смысле, Лорел – был неплох на юниорском уровне. Но не более того – исключительно в пределах Океании. А потом паренёк сделал каминг-аут. Вообразил себя женщиной и совершил то, что совершают с собой подобные фантазёры. Перековался в даму. И карьера возобновилась, и карьера понеслась! Мужик стал биться с женщинами.

Вообще на этой Олимпиаде рекордное число открытых представителей ЛГБТ-сообщества. Около 130 человек. Больше всего геев, трансгендеров и лесбиянок – ну, вы догадались, – конечно же, из США.

О чём это всё говорит? Ну, во-первых, подобное смешение, выражусь так, никакого равноправия не подразумевает, а совсем наоборот. Потому что можно, ясное дело, сколько угодно рассказывать басни о равенстве мужчин и женщин во всём (ключевое тут – «во всём»), но, к примеру, в шахтёрском забое они не равны друг другу. И на спорте, как ни крути толерантность, подобное сказывается тоже. Очень даже.

Разное строение тела, разная выработка тестостерона и так далее. Так при чём тут простите равноправие? Если вы загоняете бывшего мужика-тяжелоатлета к женщинам, то у него во многом больше шансов, а это и так мужеподобный спорт (вспомним культовых спортсменок). Это, к слову, не мои изыски, а сами участники соревнований говорят о подобном абсурде.

А во-вторых – это до ужаса глупо. Просто глупо. Идти в угоду странным трендам, сформированным не ради заботы о слабых, а исключительно для смятения умов и очернения душ. Как у Антония Великого: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы…»

Вот подобным сегодня и занимаются негодяи, разрушая многовековые основы и не предлагая ничего взамен. Или кто-то серьёзно верит в некую терпимость и равноправие? Ну-ну. На деле, кто-то из будущего хаоса планирует извлечь выгоды, но это обманчивая иллюзия, потому что на деле хаос прикончит всех. Иначе не бывает в истории. Выучили хотя бы этот предмет, раз с биологией и химией не сложилось.