Транш МВФ снова отдаляется от Украины

22.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если ещё полтора месяца назад по вопросу транша МВФ Украине речь шла непосредственно о кредите и о помощи в поддержание экономики в период коронавируса, то сейчас о второй части программы фонда никто даже не заикается.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается МВФ. Я не есть участник переговорной группы, я обладаю той же информацией, что и все, но каких-то гарантий по поводу получения кредита я не слышал и не видел. Я всё время слышал, что называются разные суммы кредита – от восьми до десяти миллиардов, до четырёх миллиардов, два сразу – два потом.

Я слышал разные версии, каким образом этот кредит будет осваиваться: либо сразу попадёт в бюджет на какие-то текущие расходы, либо будет списан в счёт погашения нашего долга. Никаких гарантий того, что если мы сейчас примем этот закон (так называемый антиколомойский закон о банках – ред.), то завтра не возникнут какие-то дополнительные условия, никто не видел.

Сегодня на комитете в том числе министром юстиции поднимался вопрос, кто конкретно участвовал в переговорах с МВФ, кто конкретно согласовывал эти условия, и выяснилось, что этими переговорами занимались в разное время разные группы. Это немножко напоминает сцену из мультфильма про Простоквашино «Письмо дяди Фёдора», когда они все по очереди подходили и каждый от себя – кот, собака, мальчик – вписывали какую-то строку в лист и получалось письмо», – сказал депутат.

«Плюс каким-то образом в воздухе завис главный вопрос. Помощь МВФ, назовём это так, состояла из двух частей: кредит, который мы должны были получить по условиям кредитной программы, и отдельные деньги на поддержание экономики в период коронавируса. Об этом говорилось полтора месяца назад, что будет две части – вот сейчас если примем (законы о земле и о банках – ред.), то получим. Я с удивлением наблюдаю, что о той части, которая связана с короновирусом вообще каким-то образом перестали говорить», – добавил Бужанский.