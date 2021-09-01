Транспортная блокада Приднестровья. Кишинев душит республику руками Киева

01.09.2021 23:59 (Мск), Тирасполь, София Русу

Новости Украины

То, о чем давно писали и говорили, – угроза блокирования приднестровского автотранспорта, – случилось. Приднестровским автомобилям, владельцы которых не сменили номерные знаки на нейтральные, с 1 сентября запрещено движение по территории Украины.

На украинской границе, в частности на КПП «Кучурган», приднестровские авто разворачивают и отправляют домой. Решение принято в Киеве, хотя молдавские власти просили отложить запрет до 10 января 2022 года.

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Эта проблема для жителей Приднестровья (многие из которых, кстати, являются этническими украинцами, гражданами Украины) весьма болезненная – люди ездят к родственникам, по торговым делам, на отдых. Основной поток транспорта из Приднестровья традиционно направляется в Одессу и Одесскую область.

Согласованные Кишиневом и Тирасполем нейтральные номера без государственных обозначений, выдаваемые с 2018 года и позволяющие принимать участие в международном дорожном движении для приднестровских автомобилистов, пока имеет лишь малая часть автотранспорта ПМР.

«Подарок» Украины подоспел как раз ко Дню Республики – Приднестровье 2 сентября отметит 31-ю годовщину основания. Вопрос о транспортном коллапсе накануне был первым на предпраздничной пресс-конференции президента ПМР Вадима Красносельского.

Глава республики поспешил успокоить граждан. Он заявил, что «катастрофы не произошло», поскольку «пункты регистрации транспортных средств работают для физических лиц, и любой гражданин может получить нейтральный номерной знак по своему желанию». (При этом непонятно, как быть жителям республики, которые выехали на автомобилях приднестровской регистрации, например, в Россию, по делам или на работу, – вернуться домой на своих авто при новых правилах, введенных Украиной, у них теперь вряд ли получится).

По словам президента ПМР, действительно остро на сегодняшний день стоят следующие вопросы: грузоперевозки, пассажироперевозки и поиск компромиссов по приднестровскому водительскому удостоверению.

Тирасполь занимается решением проблемы в экстренном порядке. Как отметил Вадим Красносельский, молдавской стороне предложено возобновить деятельность рабочих групп по транспортным вопросам и найти компромисс. Возможно, вопрос обсудят и на готовящейся встрече в формате «5+2».

«Если госпожа Санду, ее соратники и сторонники будут последовательны, естественно, они, видя деструктивную позицию Украины, должны сесть с нами за стол переговоров и найти компромисс по данным очень важным вопросам. Напомню, что решение данных вопросов стабилизирует положение простых граждан, людей, которые занимаются бизнесом, – всех, кто проживает на территории нашего государства и не только в нем. Надеюсь на скорый диалог и, естественно, решение по данному вопросу. Убежден, что, конечно же, Российская Федерация внимательно наблюдает за всем процессом и ждет решения», – заявил глава ПМР.

Он отметил, что видит «желание Молдовы решить данный вопрос и нежелание Украины пойти навстречу».

«У меня, честно говоря, складывается впечатление, что Украина боится того, что Приднестровье и Молдова начнут договариваться», – признался Вадим Красносельский, призвав при этом журналистов, политологов, экспертов «проанализировать, почему Украина поступила именно так».

Что же говорят эксперты?

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников (Тирасполь) рассказал, что, по одной из версий, Украине запрет нужен был в качестве подготовки к встрече Зеленского и Байдена – чтобы показать Штатам, что Киев борется с российским влиянием в регионе. В таком случае никому не нужный запрет вскоре отменят. Но эту версию эксперт считает неправдоподобной.

«Запрет – это уже надолго. Думаю, что это решение было согласовано с молдавской стороной, и спектакль разыграли для того, чтобы Майя Санду от своих обязательств перед Россией смогла уклониться, сохранив при этом лицо. Молдова сделала то, что должна была сделать: направила в Киев официальное письмо, но Киев взял на себя весь груз ответственности за то, что Молдова не смогла выполнить свои обязательства. В итоге все довольны – все идет по заранее утвержденному плану давления на Приднестровье», – объяснил эксперт.

Если проблема будет вынесена на площадку формат «5+2», там решение Украины, скорее всего, отменить не удастся, но, возможно, будут найдены какие-то компромиссы в рамках протокола о нейтральных номерах, полагает Игорь Шорников.

«Может быть, Молдова пойдет на уступки в том плане, что, например, разрешит использование приднестровских водительских удостоверений. Проблема будет частично решена – у большинства приднестровских автовладельцев появится резон, чтобы получить нейтральные номера и пользоваться ими. Я общался с некоторыми приднестровскими автовладельцами – гражданами Украины, которые в недоумении, что им теперь делать: менять украинское гражданство на молдавское они не хотят, дополнительные заботы с заменой приднестровских прав на молдавские им не нужны. У людей на Украине родственники, нужно ездить. Некоторые думают даже, как перерегистрировать автомобили на украинские номера и прибрести украинские удостоверения. Но там тогда возникают вопросы прописки. Для простых людей, для бизнеса создаются неудобства. Но уйти от этого решения уже не смогут. Если его уже ввели, после того, как несколько раз откладывали, возвращаться к прежнему режиму не станут, а будут корректировать, облегчать возможности для получения нейтральных номеров», – сказал директор ИСПИРР.

Кишинев же, по словам эксперта, оказался в непростой ситуации.

«Две стороны конфликта попросили Киев об одном и том же, а там не отреагировали. Это удар по имиджу Майи Санду. У нее с Зеленским отношения на подъеме, они за неделю дважды с ним виделись, а тут такой поворот, неуважительное отношение к молдавской стороне. Это, кстати, уже второй удар, если вспомнить случай с судьей Чаусом. Наверняка на Кишинев будет оказываться давление со стороны Москвы, которая попросит: мол, давайте, с украинскими коллегами решайте вопрос, были же у Кишинева обязательства перед Москвой по Приднестровью, но они нарушены. Но учитывая уровень самостоятельности Кишинева, это будет сделать сложно. Кишинев будет упираться, захочет соблюсти формальности, может, еще одно письмо в Киев напишет, но эффекта большого не будет», – прогнозирует Игорь Шорников.

Политолог Александр Кориненко (Кишинев) в интервью ПолитНавигатору не раз высказывал мнение о том, что когда к власти придет команда президента Майи Санду, то по отношению к Тирасполю будет применяться тактика выкручивания рук. Именно это, по мнению, эксперта сейчас и началось.

«Все произошло очень быстро. Это всего лишь первая мера давления по отношению к Приднестровью, будут и другие. Кишинев и Киев должны были применить эту меру именно сейчас для дестабилизации ситуации в регионе, так как Приднестровье входит в избирательную кампанию. Для жителей Приднестровья это болезненная ситуация, так как многие предприниматели закупают там товар, люди посещают своих родственников и ездят на отдых. Этот запрет продержится долго, и это первый шаг – дальше будет больше. Президент Санду обещала заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку, что блокада не будет введена. В сети даже появился документ, где молдавское МИДЕИ просит Киев отсрочить запрет до 10 января 2022 года, на мой взгляд, этот шаг был сделан для того, что оправдать президентуру в глазах Кремля, так как фактически блокаду осуществляет Киев. Кишиневу сейчас не надо обострения с Москвой, а Киеву это даже на руку, так как это найдет свой положительный отклик среди определенных слоев населения», – заявил Александр Кориненко.

По его мнению, запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерными знаками может быть снят в результате вмешательства внешних сил или в случае, если Тирасполь пойдет на уступки, которые от него потребуют Киев и Кишинев.

Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун, говоря о транспортном кризисе, отмечает, что решение по этому вопросу еще может быть перенесено на январь 2022 года.

«Такая возможность еще существует. Это во многом будет зависеть от итогов переговоров президента В. Зеленского с его американским коллегой. Можно ожидать, что Вашингтон как наблюдатель в переговорном процессе донесет свою точку зрения о нецелесообразности «блокирования» Приднестровья. Возможно, в этом и заключается маневр Киева, заставить обратить на себя внимание и получить свои дивиденды от США по интересующим его темам», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

Анатолий Дирун обращает внимание на то, что Приднестровье, несмотря на оптимистичный настрой руководства, оказалось не готово к этому кризису.

«Дело не только в том, что отказ Киева стал неожиданным, – поясняет он. – Проблема в том, что у нас очень узкий коридор возможностей в решении этой задачи и достаточно проблем, к возникновению которых мы сами приложили руку. Первое. Подписание в апреле 2018 года Протокольного решения «Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении» без проработки вопроса о водительских удостоверениях – серьезный провал для приднестровцев. Сегодня этот вопрос отыграть будет намного сложнее. Когда читаешь новости о том, что «все нас уверяли, что все будет хорошо, но потом обманули», удивляешься, как в такое могли поверить дипломаты, которые по определению никому не должны верить и должны добиваться письменных гарантий соглашения. Одним словом, пропустили удар. Второе. После 2012 года и по сегодняшний день у нас нет четкой внешнеполитической линии во взаимоотношениях с Киевом. Конечно, ситуация после 2014 года изменилась, но когда было легко говорить с Украиной? В 1991 году, когда в Киеве был похищен Смирнов, или в 2005 – 2006 году, когда вводились новые правила внешнеэкономической деятельности для наших предприятий? При ответе на этот вопрос важно разделять интересы крупного бизнеса, который успешно решал и решает свои вопросы в Украине, с интересами Приднестровья как государства. Третье, этот кризис очень хорошо продемонстрировал, как далека власть от народа. Сила приднестровской дипломатии всегда была в опоре на граждан, в борьбе по защите их интересов. Сложно представить, но в середине 90-х нашим дипломатам удалось навязать молдавской стороне номера с приднестровской символикой. Если поднять стенограмму переговоров, то будет удивительно услышать, какие аргументы использовал Тирасполь. Приводились примеры региональных номеров европейских стран, демонстрировались номера Татарстана как региона России и т.д. Сегодня наш МИД – полностью закрытая структура».

Сейчас, говорит Анатолий Дирун, наивно было бы ожидать, что Кишинев пойдет на уступки, будет решать проблемы Тирасполя за счет собственных интересов, – проблема, вероятно, будет только усугубляться. В этой ситуации, считает он, властям Приднестровья стоило бы максимально облегчить получение нейтральных номеров для жителей республики, обеспечить максимальный охват автовладельцев – государство даже могло бы взять на себя расходы граждан по оформлению нейтральных номеров.

Эксперт призывает также найти особый подход в работе с Киевом, вести такую работу по разным каналам.

«Антикарантинные меры, введенные Украиной, показали, что Киев использует отдельные решения для своих граждан при пересечении границы. Необходимо использовать этот опыт для обеспечения облегченного варианта пересечения границы для граждан Украины, проживающих в Приднестровье», – пояснил он.

Наконец, эксперт советует руководству Приднестровья, включая МИД, чаще общаться с жителями республики, что позволит «не только узнать много нового и интересного, но и получить главное – поддержку в своей работе по отстаиванию интересов республики, так как вероятность возникновения новых кризисов в ближайшее время будет только увеличиваться».