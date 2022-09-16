Транспортники уже садятся в Москве: Путин не стал раскрывать детали разговора с Си Цзиньпином

Новости Украины

Задача добраться до 200 миллиардов долларов торгового оборота между Китаем и РФ вот-вот будет реализована.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ШОС заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент не стал вдаваться в подробности долгого разговора с китайским лидером, несмотря на то, что многие эксперты ждали деталей по поддержке Пекином Москвы в проведении СВО на Украине.

«Была, по сути, обычная, рядовая наша встреча. Давно не было личных встреч после моей поездки в Пекин на открытие Олимпиады. Но мы просто констатировали значительный рост товарооборота. У нас в прошлом году, я уже говорил об этом, 140 миллиардов было. Мы ставили задачу добраться до 200 миллиардов долларов торгового оборота. Но думали, что это какая-то отдалённая цель за горизонтом. В этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может 190 миллиардов долларов. То есть – вот эта цель 200 миллиардов, она вот-вот будет реализована. На мой взгляд, вот это самое главное. Мы говорили о том, что нужно сделать ещё дополнительно для того, чтобы этот торговый оборот расширялся. Говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, всяким торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнёры. Применяют различные ограничения нелегитимные. Но мы же, все-таки, вынуждены как-то на это реагировать. Мы понимаем, что происходит», – отметил он.

«Говорили о необходимости расширения торговли и расчётов в национальных валютах. Это растёт постепенно. Не так быстро, как бы нам всем хотелось, но, тем не менее, всё это продвигается. Говорили о крупных проектах, которые мы реализуем. Об инфраструктурных проектах, которые бы позволили разблокировать растущие товарные потоки. Тут, в основном, об этом говорили. Но, конечно, были вопросы, связанные с кризисами. Но в таком доброжелательном, но в принципиальном ключе – обсудили и эти вопросы», – рассказал Путин.

Между тем, в сети распространяется сегодняшнее фото, как в аэропорту Шереметьево идёт на посадку китайский военно-транспортный самолёт Xian Y-20 «China Air Force».